ملخص التوك شو.. عفاريت مرتضى منصور تدخل أحمد موسى في نوبة ضحك على الهواء.. والحكومة: لن نتحمل خسائر أي شركة

تناولت برامج التوك شو، أمس الاثنين، العديد من القضايا والموضوعات المهمة، واستضافت عددًا من المسؤولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية.



الزراعة تكشف مفاجأة عن أسعار لحوم الأضاحي: تبدأ من 42 جنيها







قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة تغطي احتياجات المواطنين من لحوم الأضاحي من خلال منافذ البيع في القاهرة والمحافظات، لافتًا إلى أنهم يبيعون منتجات الوزارة وإنتاج صغار المزارعين.



وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة، خلال برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد» وتقدمه الإعلامية «عزة مصطفى»، أن منافذ البيع التابعة للوزارة تعرض منتجات صغار المزارعين من ألبان ولحوم وزراعات، منوهًا بأن الوزارة توفر جميع أنواع الأضاحي من أغنام وماعز وأبقار وعجول.



وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة، إلى أن سعر كيلو البقر قايم 42 جنيهًا ويصل سعر كيلو الخروف 60 جنيهًا ويباع كيلو الجاموس 50 جنيهًا، منوهًا بأن كل المنتجات الموجودة في منافذ الوزارة من أجود الأصناف.



وأكد المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الوزارة توفر أماكن للفلاحين لعرض منتجاتها، لافتًا إلى أن الأسعار انخفضت بشكل كبير عن العام الماضي.





المسماري يستعرض جريمة بشعة نفذتها التنظيمات الإرهابية في ليبيا







قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، إن التنظيمات الإرهابية في ليبيا نفذت عملية إرهابية منذ 3 سنوات في منطقة أجدابيا.



وأضاف أحمد المسماري خلال كلمته في مؤتمر صحفي: "في شهر يونيو 2016 قامت العناصر الإرهابية بالدخول إلى هذه المنطقة وعرضوا حياة المدنيين إلى الخطر".



وتابع أحمد المسماري "ارتكبوا عددًا كبيرًا من الجرائم والتي تم رصدها من قبل القيادة العامة، وهذه الجرائم يعاقب عليها القانون الليبي والدولي، و كافة الفاعلين والمحرضين معروفون لدينا بالأدلة والحقائق".



وأكمل أحمد المسماري حديثه "التنظيمات الإرهابية ارتكبت جريمة بشعة ضد المدنيين وزرعوا الألغام والمفخخات في أماكن الخدمات العامة، وقاموا بتفجير مبانٍ تقدم خدمة للمدنيين وهي أهداف مدنية، والقيادة العامة لم تنسَ هذه الجريمة ولن ننساها وسنُقدم المجرمون للمحكمة".





عفاريت مرتضى منصور تدخل أحمد موسى في نوبة ضحك على الهواء







قال الإعلامي أحمد موسى؛ إنه من عشاق النادي الأهلي؛ لكنه لم يستمتع بمباراة القمة بين الأهلي والزمالك أمس؛ مرددا: « ايه ده هو ده الأهلي ونادي الزمالك ».



وأوضح خلال حلقة الأمس من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ أن المباراة ضعيفة فنيا وتشعر أن الفريقين بدون أي فنيات ولا لاعبين ولا مدربين؛ مشيرا إلى أن هدف المباراة الوحيد «عادي جدا».



ودخل موسى في نوبة من الضحك على تصريحات المستشار مرتضى منصور وتوجيه الاتهامات للجن أنه هو المتسبب في دخول الهدف الذي أحرزه على معلول في النادي الزمالك؛ منوها أنه لا يوجد ما يسمى بالسحر ولا الجن وكل تصريحات رئيس الزمالك في هذا الصدد مضحكة.



وحذر موسى فريقي الأهلي والزمالك من ضعف مستواهما؛ قائلا: « لو فضلتم على المستوى ده هتطلعوا بدري بدري من البطولة الأفريقية».





الحكومة: لن نتحمل خسائر أي شركة







قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اجتماع رئيس الوزراء مع رئيس هيئة قناة السويس أمس، تضمن رسائل قوية، يوجهها إلى شركات هيئة قناة السويس، والتي تؤكد أن الحكومة لن تتحمل خسائر أي شركة في قطاع الأعمال العام.



وأضاف " سعد " في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج " الحياة اليوم "، المذاع على قناة " الحياة"، قائلا:" هناك شركات تابعة لهيئة قناة السويس تحقق أرباحا وتستغل مواردها بشكل جيد".



وأكمل:" وجه رئيس الوزراء رسالة في غاية الأهمية تفيد بأن الحكومة لن تتحمل خسائر أي شركة، وأن هناك خطة يجري تطبيقها للنهوض بالشركات الخاسرة التابعة لقطاع الأعمال ويتم استغلال أصولها لتطويرها وتحويل الخسائر إلى أرباح".



واستطرد:" تحديث الآلات والمعدات في شركات قطاع الأعمال العام من أبرز عناصر خطة التطوير التي نتبعها".





قريبا.. الحكومة: قطار مكهرب يربط العاصمة الإدارية بـ مدينة العلمين الجديدة







قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اجتماع رئيس الوزراء بوزير الاستثمار كان بخصوص المناطق الحرة والاستثمارية.



وأضاف نادر سعد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، "وزير الاستثمار استعرض المناطق الحرة والاستثمارية وقيمتها وأهميتها في قطاع الصناعة وأثرها الإيجابي على زيادة الصادرات، وهناك مناطق جديدة سيتم افتتاحها قريبًا في مدينة نصر ومنطقة ميت غمر".



وفي سياق آخر، أكد نادر سعد، تعليقًا على اجتماع مجلس الوزراء في مقر الحكومة الجديد في مدينة العلمين الجديدة، أن مدينة العلمين ستصبح عاصمة ثانية لـ مصر، فهي تعتبر إنجازًا كبيرًا.



وأضاف نادر سعد "مدينة العملين الجديدين تعد مجتمعًا عمرانيًا متكاملًا وأول استغلال حقيقي لإمكانات الساحل الشمالي الغربي، وسنعمل على مشروع القطار المكهرب الذي يربط مدينة 6 أكتوبر بميناء العين السخنة بمدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة"





إخلاص ووفاء.. رشوان توفيق يجهش بالبكاء حزنا على وفاة زوجته







قال الفنان رشوان توفيق وهو يجهش بالبكاء إن يوم وفاة زوجته عاد إلى البيت من أجل إلقاء نظرة عليها لأنه كان طوال اليوم فى التصوير.



وأضاف رشوان توفيق فى حواره لبرنامج "مساء دى إم سى" أنه نادى عليها قائلًا "ياحجة"؛ فردت عليه "عشان كدة البيت كان مظلم"، وفى الصباح انتقلت إلى رحمة الله.



وأشار رشوان توفيق إلى أن يوم وفاتها كان فى حالة غير مستقرة نفسيًا، مشيرًا إلى أن هناك حالة من الإخلاص الشديد بينهما وأنه لم يحاول خيانتها.



وأوضح رشوان توفيق أن مشاجراتهما كانت عبارة عن كلمة "ياحبيبي ويا حبيبتى".





امتدح القضاء الكويتي.. مواطن مصري معلقا على سجن معتد عليه 17 عاما







أبدى وحيد رفاعي، المواطن المصري المقيم بالكويت، رضاه وسعادته بحكم القضاء الكويتي بسجن مواطن كويتي 17 عامًا في حادث الاعتداء عليه في محل عمله، مؤكدًا أنه رفض التنازل عن القضية؛ لأنه تجب معاقبة الجاني.



وأوضح وحيد رفاعي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" على فضائية "ten"، أن الحكومة المصرية ساندته في أزمته ووزارة الخارجية والهجرة معقبا "رأسي في السماء" بعد الموقف المصري وأن مصر لم تتخلَ عن أبنائها.



وقال وحيد رفاعي الذي تم الاعتداء عليه إنه يتوجه بالشكر إلى المحامي الكويتي الذي تبرع بالدفاع عنه.



وأشار وحيد رفاعي إلى أن القضاء الكويتى لم يتأثر بالإعلام وحكم بشفافية لأنه تصرف فردي ولا يدل على دولة الكويت.