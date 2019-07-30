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اليوم.. استئناف اجتماع اللجان الفنية في السودان حول وثيقة الإعلان الدستوري

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 08:30 ص
استئناف اجتماع اللجان
استئناف اجتماع اللجان الفنية في السودان
أ ش أ
انتهى لقاء بين اللجان الفنية في المجلس العسكري بالسودان وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، استمر عدة ساعات ، بإعلان تواصل اجتماعات اللجان اليوم الثلاثاء.

ويُشير استمرار اجتماعات اللجان الفنية، إلى احتمال إرجاء اجتماع كان مقررا اليوم، بين المجلس العسكري وقوى "الحرية والتغيير"، يترقبه الشارع السوداني، حيث كان يُأمل أن يشهد إعلان التوصل إلى اتفاق حول وثيقة "الإعلان الدستوري".

وعقدت اللجان الفنية في الجانبين، لقاء استمر عدة ساعات وانتهى في وقت متأخر الليلة، بحضور الوسيط الأفريقي محمد الحسن ولد لبات، لمناقشة النقاط العالقة في الوثيقة الدستورية.

وفي ختام الاجتماع، قال ولد لبات، في تصريح مقتضب، إن الاجتماع كان مثمرا وناجحا وسيستمر، الثلاثاء، لإكمال ما تبقى من بنود في الوثيقة الدستورية، لكنه لم يوضح مصير الاجتماع المرتقب بين المجلس العسكري وقوى "الحرية والتغيير" المقرر اليوم.

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