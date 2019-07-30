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فن

كليب إنساي لـ محمد رمضان وسعد لمجرد يتخطى 51 مليون مشاهدة

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 02:07 ص
محمد رمضان - سعد
محمد رمضان - سعد لمجرد - انساي
سعيد فراج
حقق أول دويتو يجمع بين الفنانين محمد رمضان والمغربي سعد لمجرد، نجاحا كاسحا، بكليب "انساي" والذي حقق 51 مليونا و47 ألف مشاهدة، بعد طرحه عبر يوتيوب، يوم الأربعاء 17 يوليو.

واحتل كليب أغنية انساي الذي جمع بين محمد رمضان والمطرب المغربي سعد لمجرد، المركز الأول ضمن قائمة الفيديوهات الاعلى مشاهدة عبر يوتيوب.

يذكر أن أحدث أعمال سعد لمجرد أغنية "نجيبك" وهى من كلمات محمد نوبال، وألحان محمود برحيل، ومن توزيع دى جى فان.

أما أحدث أعمال محمد رمضان الفنية؛ أغنية بابا، وهي من كلمات خالد بدران وألحان وتوزيع رامى المصرى وإخراج أحمد عبد الواحد.

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