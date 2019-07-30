ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عماد السيد يعتذر لـ جماهير الزمالك.. ويكشف عن أسباب انتقاله للاتحاد

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 02:50 ص
عماد السيد
عماد السيد
ريهام بكير
أكد عماد السيد حارس مرمى الزمالك المنتقل لصفوف الاتحاد السكندري، أن فترة غيابه بسبب الإصابة الأخيرة وراء تراجع مستواه في لقاء القمة.

وأوضح عماد السيد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى:" اندهش من الهجوم على أيمن طاهر مدرب حراس مرمى الزمالك وصادفه سوء توفيق بسبب إصابة جنش الحارس الأساسى وعدم جاهزيتي أنا وعمر صلاح بسبب عدم المشاركة طوال الموسم"

واستطرد عماد السيد: " اعتذر لجماهير الزمالك بسبب خسارة الدوري وبسبب الخطأ الذي ارتكبته في مباراة القمة واتمنى التوفيق النادي الأبيض بالموسم المقبل".

واضاف عماد السيد: " فضلت الانتقال لصفوف الاتحاد السكندري بسبب وجود كابتن طلعت يوسف وإصرار محمد مصيلحي رئيس النادي".

ترشيحاتنا

الانضمام للمقاصة أو الاستمرار في الزمالك.. ميدو يكشف مصير شيكابالا

شاهد.. كيف تغلب أحمد الفيشاوي على أحزانه بعد وفاة والده

لا استطيع الانتظار.. ابنة أصالة توجه لها رسالة قبل طرح ألبوم في قربك

بشرى للعاملين بالقطاع الخاص.. قيمة وموعد إقرار الحد الأدنى للأجور

هبة رشوان توفيق تجهش بالبكاء: مقدرش أتحمل أشوف حالة والدي كده.. فيديو

عواد يكشف موقف الأهلي من التفاوض لضمه في ميركاتو الصيف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاش مايوه كت وبدون مكياج.. جويل مردينيان تبهر متابعيها.. شاهد إطلالة جذابة مع ابنتها

ببطن مكشوف وجيبة قصيرة.. منة فضالي بإطلالة جريئة مع هاني البحيري

من الفرعون الذي حيرت مومياؤه علماء الآثار ؟