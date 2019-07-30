عماد السيد يعتذر لـ جماهير الزمالك.. ويكشف عن أسباب انتقاله للاتحاد

أكد عماد السيد حارس مرمى الزمالك المنتقل لصفوف الاتحاد السكندري، أن فترة غيابه بسبب الإصابة الأخيرة وراء تراجع مستواه في لقاء القمة.





وأوضح عماد السيد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى:" اندهش من الهجوم على أيمن طاهر مدرب حراس مرمى الزمالك وصادفه سوء توفيق بسبب إصابة جنش الحارس الأساسى وعدم جاهزيتي أنا وعمر صلاح بسبب عدم المشاركة طوال الموسم"





واستطرد عماد السيد: " اعتذر لجماهير الزمالك بسبب خسارة الدوري وبسبب الخطأ الذي ارتكبته في مباراة القمة واتمنى التوفيق النادي الأبيض بالموسم المقبل".



