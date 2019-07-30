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حوادث

بلا رحمة.. ربة منزل في البحيرة تقتل أبناء زوجها لعدم قدرتها على الإنجاب

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 02:44 ص
ربة منزل بالبحيرة
ربة منزل بالبحيرة تقتل أبناء زوجها لعدم قدرتها على الإنجاب
جمالات الدمنهورى
شهد مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة حادثا مأساويا حيث أقدمت ربة منزل "عاقر" على قتل نجلة زوجها، لعدم قدرتها على الإنجاب، وقتل شقيق المجنى عليها منذ شهر.

وتلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة حوش عيسى، يفيد بوصول طفلة عمرها 18 شهرا "جثة هامدة".

وتوصلت تحريات المباحث إلى أن وراء ارتكاب الجريمة ربة منزل عاقر تدعى "هناء ط ف" 26 عامًا "زوجة والد المجني عليها".

واكدت تحريات المباحث قيام المتهمة منذ شهر بقتل شقيق الطفلة يبلغ من العمر 4 سنوات؛ وذلك لعدم قدرتها على الإنجاب.

وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزى تحت تصرف النيابة.

وتمكن رجال مباحث حوش عيسى من القبض على المتهمة.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة.

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