مصدرها روسيا.. مفاجأة بشأن أسوأ كارثة مناخية هددت أوروبا

كشفت دراسة جديدة عن أن التسرب الإشعاعي الذي اجتاح قارة أوروبا في 2017 والذي حير العديد من العلماء في القارة العجوز، بدأ في روسيا.



وقالت الدراسة التي نشرتها صحيفة "إندبندنت" البريطانية إن التلوث الإشعاعي جاء نتيجة انبعاثات نووية في محطة معالجة نووية بجبال الأورال الجنوبية في روسيا، وذلك بعد تحليل أكثر من 1300 نقطة بيانات في جميع أنحاء العالم للعثور على مصدر التلوث الهائل.



ووجد الباحثون أن المصدر، الذي يعتقد أنه منشأة ماياك الروسية، لم يكن حادث مفاعل بل حادث في محطة لإعادة المعالجة النووية.



وكان المكتب الفيدرالي الألماني للحماية الإشعاعية قد اعتبر أن روسيا يفترض أنها المنطقة التي نبع منها هذا التلوث الإشعاعي، وهو ما نفته "روزاتوم"، الشركة الحكومية التي تدير الصناعات النووية الروسية.



وقالت "روزاتوم" في بيان إنه "لا توجد أي من شركات الصناعة النووية الروسية سجلت مستويات إشعاعية تتعدى المعدل الطبيعي"، مضيفة أن "أحد بلدان الجزء الشرقي من الاتحاد الأوروبي" هي الأكثر ترجيحا أن تكون مصدر التلوث.



كما أشارت إلى مستويات الإشعاع المرتفعة فوق إيطاليا ورومانيا وأوكرانيا.



وأثار رصد المستويات المتصاعدة وغير المفهومة لمادة الـ"روثينيوم 106" من قبل مراكز المراقبة الرسمية في النمسا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وسويسرا، قلقا في الاتحاد الأوروبي، لكن مع الانسحاب البطيء لتركيز التلوث الإشعاعي خف الانزعاج في دول أوروبا.



ومادة الـ"روثينيوم 106"، لا تنتج بشكل طبيعي، لكن يتم تصنيعها، وتستخدم عادة لعدة أغراض بما في ذلك العلاج الكيماوي لمرضى السرطان وكمصدر للطاقة في الأقمار الصناعية.

