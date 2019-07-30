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انهيار كارثي للجنيه الإسترليني في ظل تفاقم أزمة الـ بريكست

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 07:21 ص
صدى البلد
أحمد قاسم
أفادت صحيفة "جارديان" البريطانية، الاثنين، بأن الجنيه الإسترليني وصل أدنى مستوياته، أمام الدولار الأمريكي، منذ مارس عام 2017، في الوقت الذي يلوح فيه خيار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وانخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنحو 1 بالمائة عند 1.2260 دولار، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2017، فيما تراجعت العملة البريطانية أمام اليورو بنحو 0.9 بالمائة عند 0.9069 إسترليني.

ويأتي هبوط العملة البريطانية وسط اتخاذ عدد من المعاونين لرئيس الوزراء الجديد بوريس جونسون خطوات تجاه تنفيذ الـ بريكست دون اتفاق.

وصرح ساجيد جاويد وزير الخزانة البريطاني بأنه كان يكثف من استعدادات الوزارة للخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

كما ذكر وزير الخارجية دومينيك راب أن الاتجاه تحول نحو الخروج بدون صفقة، لكنه أضاف أن هناك اتفاقا يتعين القيام به إذا أعاد الاتحاد الأوروبي فتح اتفاقية الانسحاب لإعادة التفاوض.

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