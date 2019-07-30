ارتفاع حصيلة ضحايا تحطم طائرة باكستان إلى 15 قتيلا

أفادت وسائل إعلام باكستانية في أنباء عاجلة بأن ضحايا حادث تحطم طائرة صغيرة في حي سكني قرب مدينة روالبندي في باكستان، قد ارتفع إلى 15 قتيلا.



وسبق أن قالت شبكة "دنيا نيوز" الباكستانية إن الحادث أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 20 آخرين، قبل أن يزيد عدد القتلى، وفقا لما تقدم.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة توثق لحظة تحطم الطائرة في الحي السكني، فيما أفادت بعض التقارير بأن 4 مبانِ على الأقل تضررت نتيجة الحادث.



وذكرت التقارير إنه عقب وقوع الحادث، اشتعلت النيران في الطائرة وانتقلت ألسنة اللهب إلى عدة منازل قريبة فيما سارعت سيارات الإسعاف والإطفاء والشرطة إلى مكان الحادث.

