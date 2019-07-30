أب من قنا يناشد أصحاب القلوب الرحيمة: طفلتي تحتاج إلى جراحة عاجلة

تعانى الطفلة سوسن عبدالعليم عبده، البالغة من العمر ١١ عاما، وتقيم بمحافظة قنا، من وجود حصوة على الحالب تصيبها بآلام شديدة وتحتاج إلى إجراء عملية عاجلة.



ويقول والدها فى رسالته : تعانى طفلتى من حصوة على الحالب وحالتها الصحية حرجة ولا بد من إجراء العملية فى المستشفى الجامعى فى أسرع وقت ممكن، وأنا ظروفى المعيشية والمادية صعبة ولا أقدر على مصاريف العملية والعلاج.



وناشد أي فاعل خير من أصحاب القلوب الرحيمة مساعدته فى مصاريف العملية والعلاج .



ويمكن التواصل مع صاحب الحالة عبر رقمي الهاتف التاليين: ٠١١٥٥٢٧٨٠٠٢ -٠١١٢٩٣٦٩٤٠٩



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