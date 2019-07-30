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أب من قنا يناشد أصحاب القلوب الرحيمة: طفلتي تحتاج إلى جراحة عاجلة

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 07:00 ص
صدى البلد
وسام مختار
تعانى الطفلة سوسن عبدالعليم عبده، البالغة من العمر ١١ عاما، وتقيم بمحافظة قنا، من وجود حصوة على الحالب تصيبها بآلام شديدة وتحتاج إلى إجراء عملية عاجلة.

ويقول والدها فى رسالته : تعانى طفلتى من حصوة على الحالب وحالتها الصحية حرجة ولا بد من إجراء العملية فى المستشفى الجامعى فى أسرع وقت ممكن، وأنا ظروفى المعيشية والمادية صعبة ولا أقدر على مصاريف العملية والعلاج.

وناشد أي فاعل خير من أصحاب القلوب الرحيمة مساعدته فى مصاريف العملية والعلاج .

ويمكن التواصل مع صاحب الحالة عبر رقمي الهاتف التاليين: ٠١١٥٥٢٧٨٠٠٢ -٠١١٢٩٣٦٩٤٠٩

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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