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بين الناس

طفل يحتاج للتبرع بالدم لإجراء عملية قلب مفتوح

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 10:52 ص
صدى البلد
وسام مختار
يحتاج الطفل نور أحمد يونس، البالغ من العمر ٥ سنوات، للتبرع بـ ١٢ كيس دم لإجراء عملية قلب مفتوح.

ويقول والده فى رسالته لخدمة شكاوى "صدى البلد": "حالة ابنى خطيرة ومحجوز فى مستشفى الأمل لقلب الأطفال بميدان أرض اللواء بالدور الخامس، حيث يحتاج للتبرع بـ١٢ كيس دم ضرورى لإجراء العملية على وجه السرعة، لأنه لازم يدخل عمليات ويعمل عملية قلب مفتوح".

وأضاف: "أناشد فاعل خير من أصحاب القلوب الرحيمة مساعدتى فى التبرع بالدم لابنى لإجراء عملية القلب المفتوح فى أسرع وقت ممكن".

وللتواصل مع الحالة: ٠١٢٨٤٤٢٥٠٩١

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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