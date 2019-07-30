طفل يحتاج للتبرع بالدم لإجراء عملية قلب مفتوح

يحتاج الطفل نور أحمد يونس، البالغ من العمر ٥ سنوات، للتبرع بـ ١٢ كيس دم لإجراء عملية قلب مفتوح.



ويقول والده فى رسالته لخدمة شكاوى "صدى البلد": "حالة ابنى خطيرة ومحجوز فى مستشفى الأمل لقلب الأطفال بميدان أرض اللواء بالدور الخامس، حيث يحتاج للتبرع بـ١٢ كيس دم ضرورى لإجراء العملية على وجه السرعة، لأنه لازم يدخل عمليات ويعمل عملية قلب مفتوح".



وأضاف: "أناشد فاعل خير من أصحاب القلوب الرحيمة مساعدتى فى التبرع بالدم لابنى لإجراء عملية القلب المفتوح فى أسرع وقت ممكن".



وللتواصل مع الحالة: ٠١٢٨٤٤٢٥٠٩١



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