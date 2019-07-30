سكان شارع الشوربجي بـ بين السرايات يستغيثون: الشارع كله حفر

ناشد سكان شارع الشوربجى بمنطقة بين السرايات، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، المسئولين بإيجاد حل للحفر الموجودة فى الشارع، حيث يعتبر شارع الشوربجي أحد الشوارع الرئيسية بالمنطقة، ووجود الحفر يتسبب فى مشاكل عديدة للمارة.



وقال عم محمد، صاحب الـ ٦٠ عاما فى رسالته: "أنا راجل كبير فى السن لما بمشى يدوب بجر رجلى على الأرض، والحفر تتسبب فى وقوعى، يا ريت مسئولى الحى يشوفوا المكان، ويرصفوا الشارع".



وطالب الأهالى مسئولى الحى بسرعة رصف الشارع.



ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

