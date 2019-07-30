أهالي قرية "الفنت": أبناؤنا يموتون ومديرية الصحة ببني سويف خارج الخدمة

تقدم أهالي قرية "الفنت" جنوب بني سويف باستغاثة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، لوزيرة الصحة للتدخل لعلاج أبنائهم الذين تعرضوا للعقر من الكلاب الضالة وعدم توفير الأمصال المعالجة لهذه الحالات.



ويقول الأهالى توجهنا إلى مديرية الصحة ببني سويف ولم نجد ردًا من قبل المسئولين فيها، وتقدم مدير مستشفى الفشن المركزي التابع له القرية بمكاتبات رسمية للمطالبة بالأمصال إلا أن طلبه قوبل بالرفض دون الاهتمام أو الشعور بالمسئولية على حياة الأطفال.



يقول ممدوح محمد عبدالرحيم، ولى أمر الأطفال المصابين: "توجهت منذ اللحظات الأولى لعقر الكلب للطفل إلى مستشفى القرية ولم أجد بها أي من الخدمات العلاجية اللازمة لمثل هذه الحالات رغم وفاة أطفال في القرية قبل ذلك بحالات مشابهة، وتحركنا سريعًا لمستشفى المركز التي ردت بدورها بعدم وجود الأمصال فتوجهنا لمستشفى بني سويف العام التي أفادت بنفس الرد وهو عدم وجود المصل مما اضطرنا لحمل أطفالنا والتوجه لمديرية الصحة ببني سويف لمقابلة وكيل الوزارة أو المنوط به القيام بالإجراءات المناسبة في مثل هذه الحالات ولم يختلف الوضع كثيرًا إذ واجهنا حالة من اللامبالاة الشديدة وعدم الاهتمام وكان رد أحد الأطباء بالمديرية سوف يتم توفير المصل المطول قريبًا، وإلى وقتنا هذا لم يتوفر المصل".



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