كريم شحاتة يكشف عن هوية مدرب الزمالك الجديد

أكد الإعلامي كريم شحاتة أن إدارة نادي الزمالك، تفضل التعاقد مع مدير فني من المدرسة البرتغالية، بعد إقالة خالد جلال المدير الفني.



وقال كريم خلال برنامجه كورة كل يوم المذاع عبر شاشة الأولى: " من الظلم تحميل خالد جلال مسؤولية خسارة الزمالك للدوري لأن إدارة النادي هي من تتحمل مسؤولية خسارة اللقب"



وأضاف: " الزمالك يفاوض بيراميدز من أجل شراء مهاجمه، عمرو مرعي، بالإضافة إلى عودة مصطفى محمد لعلاج أزمة المهاجمين التي عانى منها النادي الأبيض على مدار الموسم الحالي".