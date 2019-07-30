محمد منير يحصد 1.4 مليون مشاهدة بـ مهموم.. فيديو

دخل الكينج محمد منير، من خلال أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "مهموم"، إلى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة على "يوتيوب".



أغنية "مهموم" من كلمات أمير طعيمة، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم.



واحتلت أغنية محمد منير المركز الأول على يوتيوب، بعد أن حققت ما يزيد على مليون و400 ألف مشاهدة، بعد طرحها يوم الخميس 25 يوليو.



يذكر أن محمد منير نشر مقطع فيديو تضمن الكثير من كواليس حفله الأخير الذى أقيم فى ألمانيا.



وكان محمد منير قد حصد العديد من المشاهدات بعد طرحه برومو أغنية "مهموم"، والتى من المقرر أن تكون واحدة من ضمن أغاني ألبومه الجديد.