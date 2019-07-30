بعد حديث شريف مدكور عن مضاعفات الكيماوي.. حيل سريعة للتخلص منها

يعد العلاج الكيميائي هو أحد الخيارات الرئيسية في رحلة القضاء على السرطان، ويعد الهدف من العلاج هو الحد من الخلايا السرطانية غير الطبيعية، ويمكن في بعض الأحيان توسيع نطاق عمل الدواء ليشمل الخلايا الطبيعية، وفقا لموقع "بولد سكاي" الهندي، حيث تكون السبب الرئيسي للآثار الجانبية التي تحدث بعد تناول الكيماوي.



وبعد الفيديو الأخير للاعلامى شريف مدكور وتحدثه عن مضاعفات العلاج الكيماوي وبدء تساقط شعره، والغثيان وغيرها من المضاعفات، إليك بعض العلاجات المنزلية لتقليل الآثار الجانبية للعلاج الكيميائي، خاصة وأن معظم الناس يفضلون العلاجات المنزلية، لأنها خيارات آمنة لمريض السرطان.



موقع بولد سكاى الهندى يقدم بعض العلاجات المنزلية الشائعة والفعالة لإدارة الآثار الجانبية للعلاج الكيميائي.



- زنجبيل . هناك دراسات حديثة تجرى على مرضى العلاج الكيميائي والتي تبين بوضوح أن تناول الزنجبيل يمكن أن يخفف من معظم المشاكل المتعلقة بالجهاز الهضمي التي ستحدث بسبب الآثار الجانبية للعلاج الكيميائي.



-عشبة حليب الشوك ..هذه العشبة فعالة جدا في مكافحة التهاب الكبد لدى مرضى السرطان. نظرًا لأن الكبد هو العضو الرئيسي الذي يعمل على إزالة السموم ، فإن الحفاظ على صحة الكبد مهم جدًا.

استخدام الحليب الشوك هو واحد من العلاجات المنزلية الفعالة لإدارة الآثار الجانبية للعلاج الكيميائي ويمكن إستخدامه من خلال التدليك تدليك فيعد إعطاء جلسة تدليك مريحة أمرًا يمكن لأفراد الأسرة القيام به للحفاظ على هدوء المريض واسترخاءه. تشير الدراسات إلى أن جلسة تدليك فعالة يمكن أن تجعل المريض خاليا من الألم والقلق.



-شرب كمية جيدة من الماء .. الجفاف هو واحد من أهم الآثار الجانبية للعلاج الكيميائي ، حيث أن جميع الخلايا تمر بموقف صعب. إن شرب كمية كافية من الماء والحفاظ على ترطيب الجسم سيساعد على تخفيف المشاكل المرتبطة بالجفاف.



-تناول وجبات خفيفة صحية .. النظام الغذائي المتوازن ضرورى حتى عندما تكون في مرحلة فقدان شهيتك. الغذاء الجيد والمغذي يمكن أن يقدم دعما إيجابيا للعلاج الكيميائي.



-زبادي .. حدوث الإسهال أحد أعراض الكيماوى المزعجة ، ويعد الزبادى خيار جيد لمحاولة حل هذه المشكلة. هذا هو واحد من العلاجات المنزلية الفعالة لإدارة الآثار الجانبية للعلاج الكيميائي.



-أغذية غنية بالبروتين .. ضرورية تعد هذه هي أفضل طريقة لمكافحة الآثار الجانبية غير المرغوب فيها للعلاج الكيميائي