ابن عم تميم يؤكد: قطر تخطط لدمار العرب ولا يمكن التفاوض معها

وصلنا مع نظام #قطر الحالي الى خط اللارجعه.

لايمكن التفاوض معهم إطلاقا ولايمكن القبول بهم كحكومه تمثل وطننا الغالي قطر.

الذين يخططون لدمار الدول العربية وغير العربية منذعقود لايمكن أن القبول بهم مهما كان!

في نفس الوقت لايمكن أيضاً أن يفلتوا بجرائمهم ضدنا وضدهم "بدون عقاب". pic.twitter.com/15ovqSuiUC — فهد بن عبدالله آل ثاني (@fahad1althani) July 30, 2019

هناك توجيهات مباشرة من #تميم لقناة #الجزيرة وجميع أبواقهم الإعلامية في جميع منصات التواصل للتركيز على شقيقتنا الغالية #البحرين.

كذبوا وإفتروا على حكومة البحرين وحاولوا إثارة الشيعة على السنة مثلما فعلوا في #القطيف في #السعودية وكلها كذب وافتراءات لإثارة الفتن والقلاقل.#قطر #لندن https://t.co/YxrxZYXpj0 — فهد بن عبدالله آل ثاني (@fahad1althani) July 29, 2019

نشر الشيخ فهد بن عبد الله الثاني، ابن عم تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، تغريدة، اليوم الثلاثاء، أكد فيها استحالة التفاوض مع النظام القطري، مشيرًا إلى أن الدوحة تسعى لدمار الدول العربية.وقال الشيخ فهد عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "وصلنا مع نظام قطر الحالي إلى خط اللارجعة. لا يمكن التفاوض معهم إطلاقا ولا يمكن القبول بهم كحكومه تمثل وطننا الغالي قطر".وأضاف: "الذين يخططون لدمار الدول العربية وغير العربية منذ عقود لا يمكن أن القبول بهم مهما كان! في نفس الوقت لا يمكن أيضًا أن يفلتوا بجرائمهم ضدنا وضدهم بدون عقاب".وأوضح الشيخ فهد في تغريدة أخرى نشرها، أمس الاثنين، أن تميم أعطى توجيهات مباشرة لقناة الجزيرة القطرية وجميع أبواق الدوحة الإعلامية للتركيز على مهاجمة البحرين.وأردف قائلًا: "كذبوا وافتروا على حكومة البحرين وحاولوا إثارة الشيعة على السنة مثلما فعلوا في القطيف في السعودية وكلها كذب وافتراءات لإثارة الفتن والقلاقل".