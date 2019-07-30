في ذكرى رحيل عاطف سالم.. 5 معلومات عن مخرج الواقعية المصرية

تحل اليوم ذكرى رحيل المخرج الكبير عاطف سالم، الذى ولد بمدينة الابيض السودانية فى 23 يوليو 1921، وتوفى فى 30 يوليو عام 2002.





ونرصد فيما يلي، أبرز 5 معلومات عن المخرج عاطف سالم





- ولد المخرج الراحل عاطف سالم لأب وأم مصريين.





- بدأ عاطف سالم، حياته الفنية ممثلا في فيلم "ماجدة" لـ ماري كويني.





- لُقب عاطف سالم، بـ مخرج الواقعية المصرية، كما اعتبره البعض أحد رواد مدرسة الواقعية فى السينما.





- أخرج عاطف سالم عدة أفلام تتناول محيط الأسرة المصرية أبرزها "أم العروسة" والجزء الثانى منه (الحفيد).



