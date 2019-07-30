الصناديق تحسم المعركة بين مصطفى كامل وهاني شاكر على رئاسة المهن الموسيقية

تبدأ عملية التصويت بانتخابات نقابة المهن الموسيقية، في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم، الثلاثاء ، بمقر نادي النقابة، والتي تستمر حتى الخامسة مساءً، لتبدأ عملية فرز الأصوات والإعلان عن النتيجة في اليوم نفسه.





انتهت الشئون القانونية بنقابة المهن الموسيقية، مؤخرًا، من إعداد الكشوف النهائية وعرضها على النيابة الإدارية التي تشرف على عملية الانتخابات في النقابة بأكملها والتي يتنافس فيها على مقعد النقيب الفنان هاني شاكر النقيب الحالي والمطرب مصطفى كامل إلى جانب 45 موسيقيا على عضوية مجلس الإدارة.





وقضت المحكمة الإدارية العليا، فى جلسة أمس الاثنين، رفض 3 طعون خاصة بانتخابات نقابة المهن الموسيقية المقرر عقدها اليوم، الأول قدمه المطرب أحمد العيسوي بسبب استبعاده، والثاني من الفنان إيمان البحر درويش النقيب السابق بوقف الانتخابات.



