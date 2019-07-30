نشرة الفن.. تساقط شعر شريف مدكور.. نجل أنغام يتوعد زوجها.. ياسمين عبد العزيز بـ فستان رانيا يوسف

نشر موقع «صدى البلد» الإخباري على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:
بـ لفظ خادش للحياء.. نجل أنغام يتوعد زوجها ثم يتراجع.. مسيرك تقع في إيدي
نشر عمر مجدي عارف (الابن الأكبر للفنانة أنغام)، كلمات تحذيرية، عبر ستوري حسابه على انستجرام، وجهها إلى زوج والدته، الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، لكن سرعان ما حذفه فيما بعد.
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دينا الشربيني تكشف عن مستواها في المرحلة الدراسية.. فيديو
عرضت قناة mbc مصر، برومو من برنامج "الحكاية" عبر حسابها على انستجرام، في حلقة كانت ضيفتها الفنانة دينا الشربيني، وينتظر إذاعتها لاحقًا.
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شريف مدكور يكشف تفاصيل جديدة حول مرضه: شعري بدأ يتساقط.. فيديو
نشر الإعلامي شريف مدكور، مقطع فيديو قصير عبر حسابه على فيس بوك، أعلن من خلاله تفاصيل جديدة حول رحلة علاجه من مرض السرطان، وبدء تلقيه العلاج بالكيماوي.
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بمناسبة المليون متابع.. عمرو عبد الجليل يوجه رسالة إلى جمهوره
نشر الفنان عمرو عبد الجليل، مقطع فيديو قصير له عبر إنستجرام، قدم فيه رسالة شكر إلى جمهوره بمناسبة وصول عدد متابعي صفحته الرسمية على فيس بوك، إلى مليون.
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اختلاف وحيد.. ياسمين عبد العزيز ترتدي فستان رانيا يوسف.. شاهد
جاء ظهور الفنانة ياسمين عبد العزيز فى برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلى بفستان أنيق لفتت الأنظار اليه فور الإعلان عن الحلقة.
وكشفت الصور أن هذا الفستان يشبه الى حد بعيد فستان ارتدته الفنانة رانيا يوسف فى إحدى المناسبات.
وللمزيد من التفاصيل؛ اضغط هنا
بـ لفظ خادش للحياء.. نجل أنغام يتوعد زوجها ثم يتراجع.. مسيرك تقع في إيدي
نشر عمر مجدي عارف (الابن الأكبر للفنانة أنغام)، كلمات تحذيرية، عبر ستوري حسابه على انستجرام، وجهها إلى زوج والدته، الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، لكن سرعان ما حذفه فيما بعد.
وللمزيد من التفاصيل؛ اضغط هنا
دينا الشربيني تكشف عن مستواها في المرحلة الدراسية.. فيديو
عرضت قناة mbc مصر، برومو من برنامج "الحكاية" عبر حسابها على انستجرام، في حلقة كانت ضيفتها الفنانة دينا الشربيني، وينتظر إذاعتها لاحقًا.
وللمزيد من التفاصيل؛ اضغط هنا
شريف مدكور يكشف تفاصيل جديدة حول مرضه: شعري بدأ يتساقط.. فيديو
نشر الإعلامي شريف مدكور، مقطع فيديو قصير عبر حسابه على فيس بوك، أعلن من خلاله تفاصيل جديدة حول رحلة علاجه من مرض السرطان، وبدء تلقيه العلاج بالكيماوي.
وللمزيد من التفاصيل؛ اضغط هنا
بمناسبة المليون متابع.. عمرو عبد الجليل يوجه رسالة إلى جمهوره
نشر الفنان عمرو عبد الجليل، مقطع فيديو قصير له عبر إنستجرام، قدم فيه رسالة شكر إلى جمهوره بمناسبة وصول عدد متابعي صفحته الرسمية على فيس بوك، إلى مليون.
وللمزيد من التفاصيل؛ اضغط هنا
اختلاف وحيد.. ياسمين عبد العزيز ترتدي فستان رانيا يوسف.. شاهد
جاء ظهور الفنانة ياسمين عبد العزيز فى برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلى بفستان أنيق لفتت الأنظار اليه فور الإعلان عن الحلقة.
وكشفت الصور أن هذا الفستان يشبه الى حد بعيد فستان ارتدته الفنانة رانيا يوسف فى إحدى المناسبات.
وللمزيد من التفاصيل؛ اضغط هنا