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مرأة

للمقبلين على الزواج.. أبراج لا تقتربوا منها

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 08:28 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
في حين أن الوقوع في الحب أمر سهل، إلا أن الحفاظ على نفس الحب إلى الأبد قد يصبح أمرًا صعبًا، فبعض الأزواج لديهم بداية رائعة ولكنها قد تكون حزينه فى النهاية.

وفيما يلي قائمة بالأزواج الأكثر توافقا وفقا لتقرير نشره موقع "بولد سكاى الهندى"

-الأسد والعذراء 

الأسد مسيطر ولديه ثقة كبيرة فى نفسه أما العذراء فهم عشاق السلام ولا مانع لديهم من سماع نصائح الآخرين والعمل بها فلن يكون التعامل مع هيمنة الأسد على العذراء مشكلة كبيرة .


-الجوزاء و الميزان .. 

الميزان متفهم جيد ومستمع أيضا لا يتشبث بآرائه ويمكنه التعامل بطريقة جيدة مع تقلبات الجوزاء 


- الحمل و الدلو 

الحمل مبدع ويمكنه تقديم أفكار رائعة أما برج الدلو قادر على تنفيذ الأفكار وإدارة الأمور بشكل جيد. 


-السرطان والحمل

في حين أن عنصر السرطان هو الماء ، فإن عنصر الحمل هو النار، الحمل يساعد السرطان فى كل أموره وبالمثل ، يمكن للسرطان أن يهدئ برج الحمل عندما يصبح عنصر النار هو الغالب. وبالتالي كلاهما التغلب على أوجه القصور في بعضها البعض.

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