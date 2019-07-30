الصين وأمريكا تبدآن أول جولة مباشرة لمحادثات التجارة منذ شهرين

أفادت وكالة الأنباء الألمانية بأن كبار مسئولي التجارة في الصين والولايات المتحدة يستعدون لعقد أول لقاء بينهما منذ مايو الماضي، اليوم الثلاثاء، في محاولة جديدة لإنهاء الحرب التجارية بين البلدين، في ظل توقعات ضعيفة بتحقيق نتائج ملموسة.



ومن المقرر أن يلتقي الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتزر ووزير الخزانة "ستيفن منوشن" مع نائب رئيس وزراء الصين "ليو هي" على مدى يومين في مدينة شنغهاي الصينية في الجولة الـ 12 بين وفدي التفاوض في البلدين.



وتعد هذه هي المرة الأولى التي يجتمع فيها وفدا التفاوض خارج بكين في الصين.



وتوقفت المحادثات بين أكبر اقتصادين في العالم خلال مايو الماضي، لكنها بُعثت من جديد عندما اجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره الصيني شي جين بينج خلال قمة مجموعة العشرين، الشهر الماضي.



واتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ على استئناف المفاوضات التجارية، خلال لقائهما في أوساكا نهاية يونيو، ومنذ ذلك الحين تحدث مسؤولو التجارة هاتفيًا، حسب ما أعلن مستشار شئون التجارة في البيت الأبيض بيتر نافارو.