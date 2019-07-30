افتتاح 5 مشروعات خلال شهرين.. 650 مليون جنيه عوائد متوقعة من الطرح الاستثماري لمراكز الشباب

أعلنت وزارة الشباب والرياضة أن ما يقرب من 650 مليون جنيه عوائد متوقعة من مشروع الطرح الاستثماري لمراكز الشباب بالشراكة مع القطاع الخاص، والذي يتم تنفيذه في 70 مركز شباب .



وتطرح الوزارة، المشروع، بنظام حق الانتفاع لمدة تتراوح بين 5 و25 سنة، وذلك بغرض الإدارة والتطوير والإنشاء، والاستفادة من الأصول غير المستغلة بتنفيذ مشروعات فيها تعود لمراكز الشباب بعد انتهاء فترة حق الانتفاع، مع الاستفادة بقيمة إيجارية تحصل الوزارة منها على 25% ومركز الشباب على 75%، ضمن خطة تشمل 477 مركز شباب فى 18 محافظة .



وبلغت القيمة الإيجارية السنوية للمشروعات 10.75 مليون جنيه في العام الأول، ووصلت التكلفة الإنشائية للمشروعات الى 615.75 مليون جنيه .



ويذكر أنه تم تنفيذ المشروع في 12 محافظة تضم القاهرة 20 مركز شباب، و4 مراكز شباب بالجيزة، و7 مراكز شباب بالأقصر، و3 مراكز شباب بأسيوط، و4 مراكز شباب بالمنوفية، و9 مراكز شباب بالقليوبية، و3 مراكز شباب بالفيوم، و5 مراكز شباب بالدقهلية، و4 مراكز شباب بالجيزة، و6 مراكز شباب بالبحيرة، ومركزي شباب بالإسماعيلية، و3 مراكز شباب بالإسكندرية .



وصرح مساعد وزير الشباب والرياضة لشئون مراكز الشباب بأنه من المتوقع أن يتم افتتاح 5 مشروعات طرح استثماري خلال أغسطس وسبتمبر 2019.



ويعد مركز شباب سراي القبة بالقاهرة مراكز الشباب الأعلى تكلفة وقيمة إيجارية ، بتكلفة إنشائية بلغت 250 مليون جنيه لإجراء تطوير شامل له، وقيمة ايجارية 1.2 مليون جنيه سنويا، بحق انتفاع لمدة 25 عامًا.



وجاء مركز شباب الدقي بالجيزة في المركز الثاني بتكلفة إنشائية قيمتها 10 ملايين جنيه، لإنشاء مول تجاري ونزل شباب وصالة أنشطة، بقيمة ايجارية 990 ألف جنيه، بحق انتفاع مدته 12 عاما، ومركز شباب سموحة بالإسكندرية بتكلفة إنشائية بلغت 64 مليون جنيه لإنشاء مول تجاري وحمام سباحة، قيمة إيجارية بلغت 941 ألف جنيه سنويا، بحق انتفاع مدته 9 سنوات.