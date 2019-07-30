ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشباب والرياضة تدرس صرف مكافآت مالية كبيرة لمنتخب اليد

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 07:04 ص
ريهام بكير
حرص وزير الشباب والرياضة على استقبال بعثة منتخب شباب اليد الحاصل على برونزية كأس العالم، وتهنئتهم على هذا الانجاز.

ومن المقرر أن يتم دراسة صرف مكافاة مالية كبيرة على قدر الإنجاز المحقق من قبل منتخب الشباب.

وضمت بعثة المنتخب الوطنى للشباب اللاعبين: عبد الرحمن طه - عبد الرحمن حميد - جلال خورشيد - عبد العزيز إيهاب - شهاب عبد الله - حسن وليد - سيف الدرع - احمد هشام - أحمد راضى - حازم ممدوح - محسن رمضان - محمد الأزهرى - عمر خالد - عمر سامى - خالد وليد - ياسر محمد.

ويقود الفريق فنيًا كابتن طارق محروس المدير الفنى وكابتن هانى الفخرانى المدرب المساعد ودكتور عمرو عصام اخصائى العلاج الطبيعى و كابتن محمد سليمان المدير الادارى والمحلل الفنى للفريق.

وينرأس البعثة كابتن مصطفى شوقى عضو مجلس إدارة الاتحاد.

ترشيحاتنا

كريم شحاتة يكشف عن هوية مدرب الزمالك الجديد

700 عملية زراعة.. أستاذ جراحة كبد بجامعة المنصورة: لم يحقق أي مركز في أوروبا هذه الأرقام

اكتشفت خيانته في شهر العسل.. رد فعل صادم من الزوجة المخدوعة

لا استطيع الانتظار.. ابنة أصالة توجه لها رسالة قبل طرح ألبوم في قربك

ميدو يكشف حقيقة رحيل جون أنطوي لـ بيراميدز

بكاش مايوه على البحر.. إطلالة صيفية جديدة لـ نرمين الفقي.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالطبل البلدي والمزمار.. أسر شباب اليد يستقبلونهم بالورود.. صور

استقبال حافل لبعثة منتخب الدراجات بمطار القاهرة بعد حصدها 21 ميدالية.. صور

كاش مايوه كت وبدون مكياج.. جويل مردينيان تبهر متابعيها.. شاهد إطلالة جذابة مع ابنتها