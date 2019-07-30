الشباب والرياضة تدرس صرف مكافآت مالية كبيرة لمنتخب اليد

حرص وزير الشباب والرياضة على استقبال بعثة منتخب شباب اليد الحاصل على برونزية كأس العالم، وتهنئتهم على هذا الانجاز.





ومن المقرر أن يتم دراسة صرف مكافاة مالية كبيرة على قدر الإنجاز المحقق من قبل منتخب الشباب.





وضمت بعثة المنتخب الوطنى للشباب اللاعبين: عبد الرحمن طه - عبد الرحمن حميد - جلال خورشيد - عبد العزيز إيهاب - شهاب عبد الله - حسن وليد - سيف الدرع - احمد هشام - أحمد راضى - حازم ممدوح - محسن رمضان - محمد الأزهرى - عمر خالد - عمر سامى - خالد وليد - ياسر محمد.





ويقود الفريق فنيًا كابتن طارق محروس المدير الفنى وكابتن هانى الفخرانى المدرب المساعد ودكتور عمرو عصام اخصائى العلاج الطبيعى و كابتن محمد سليمان المدير الادارى والمحلل الفنى للفريق.



