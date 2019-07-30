حدث ليلا.. الإفتاء تكشف عن حقيقة موعد عيد الأضحى المبارك.. تحطم طائرة في حي سكني بـ باكستان.. ربة منزل في البحيرة تقتل أبناء زوجها لعدم قدرتها على الإنجاب

شهد أمس الإثنين والساعات الأولى من صباح اليوم، الثلاثاء، عددا من الأحداث المهمة على الصعيد المحلي والدولي.





وفيما يلي نستعرض لكم أبرز ما جاء فيها:







نشرت دار الإفتاء المصرية، تنبيها مهما لمتابعيها بخصوص عيد الأضحى.

وقالت الدار في منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "انتشر خلال الأيام القليلة الفائتة على صفحات فيس بوك أن دار الإفتاء المصرية أعلنت موعد عيد الأضحى لهذا العام".



استقبال حافل لبعثة منتخب الدراجات بمطار القاهرة بعد حصدها 21 ميدالية.. صور



وصلت منذ قليل بعثة المنتخب الوطنى للدراجات وذلك بعد النتائج المشرفة التى حققتها البعثة ضمن منافسات بطولة كأس إفريقيا للدراجات والتى أقيمت بنيجيريا وحصلت البعثة على 21 ميدالية مختلفة، منهم 9 ميداليات ذهب و6 فضيات و 6 ميداليات برونزية، وكان في استقبالها وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الاولمبية المصرية.



ضبطهما أثناء ممارسة الرذيلة.. سيدة وعشيقها وراء قتل ضابط متقاعد بالسلام



نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، فى كشف غموض لغز العثور على جثة ضابط مقتول أعلى سطح عقار في مدينة السلام، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة ربة منزل وعشيقها.



شاهد.. ياسمين الخطيب بملابس البيت.. والجمهور: أبو شيماء اتهور



أفادت وسائل إعلام باكستانية، اليوم الثلاثاء، بتحطم طائرة صغيرة في حي سكني قرب مدينة روالبندي في باكستان.



شريف مدكور يكشف تفاصيل جديدة عن مرضه: شعري بدأ يتساقط.. فيديو



نشر الإعلامي شريف مدكور، مقطع فيديو قصير عبر حسابه على فيس بوك، أعلن من خلاله تفاصيل جديدة حول رحلة علاجه من مرض السرطان، وبدء تلقيه العلاج بالكيماوي.



مصرع شخص وإصابة 6 آخرين بينهم طفلة في حادث تصادم بـ الدقهلية



لقي شخص مصرعه، فيما أصيب 6 آخرون- بينهم طفلة- في حادث تصادم سيارتي "ملاكي مع ربع نقل" على طريق شربين دمياط محافظة الدقهلية.



بـ معاك واسطة.. تامر عاشور يشعل المسرح الروماني في الإسكندرية.. صور



أحيا النجم تامر عاشور مساء الإثنين واحدة من أضخم حفلات المسرح الروماني بالإسكندرية حيث احتشد الاف الشباب من الجنسين أمام بوابات المسرح عقب نفاد التذاكر بالكامل في محاولة لإيجاد طريقة للدخول ولكن بلا جدوي نظرا لامتلاء المقاعد بالداخل عن آخرها وهو ما جعلهم يحيطون بأسوار المكان من الخارج لمتابعة نجمهم المفضل والاستماع إلى أغانيه عبر أجهزة الصوت.



ربة منزل في البحيرة تقتل أبناء زوجها لعدم قدرتها على الإنجاب