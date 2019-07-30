الطب الشرعي: المتهم بقتل زوجته في بنها أصابها بـ37 طعنة.. والمخدرات كلمة السر

كشف تقرير الطبيب الشرعي فى واقعة قتل زوج لزوجته داخل شقتهما في مدينة بنها بمحافظة القليوبية، عن أن المجنى عليها تلقت طعنات كثيرة من المتهم في أنحاء جسدها بلغت 37 طعنة وجميعها طعنات قاتلة.



فيما أكدت تحريات الأجهزة الأمنية بالقليوبية، أن المتهم ترك عمله في السياحة منذ عام تقريبا وفي الفترة الأخيرة كان يطلب من المجنى عليها الأموال بكثرة لتناول المواد المخدرة فنشبت بينهما مشادة تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها بطعنها طعنات نافذة حتى سقطت غارقة في دمائها وفارقت الحياة.



وكان قاضى المعارضات بمحكمة بنها، قد قرر تجديد حبس "خالد.ع" المتهم بقتل زوجته "هايدي.أ" 15 يوما على ذمة القضية وتوجيه له تهم القتل العمد.



من ناحية اخرى، اصطحب فريق من البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية، المتهم إلى مكان ارتكاب الواقعة بشقتهما في شارع صلاح الدين في بنها، وقام المتهم بتمثيل جريمته كامله قائلا "طعنتها لأنها طلبت مني أن أطلقها، لأنني أصبحت لا أستطيع الإنفاق عليها وعلى المنزل وابنتنا الصغيرة".



وأضاف المتهم أنه متزوج من سيدة أخرى أجنبية، وأنها ترسل إليه أموالا باستمرار، ولكنها منذ فترة توقفت عن إرسال أموال له، وهو لا يعمل ويجلس فى المنزل منذ عام تقريبا، وزوجته المجني عليها تعمل بإحدى شركات المحمول.



وأشار المتهم إلى أنه تزوج من "هايدي" عام 2008 وطلقها في عام 2011 بسبب خلافات أسرية بينهما ، ثم ردها إلى عصمته مرة أخرى في 2017 وأنجب منها طفلة عمرها الآن 7 أشهر، وبسبب تركه العمل في إحدى القرى السياحية ساءت حالته وازدادت مشاكله معها حتى انتهى به الحال إلى قتلها.