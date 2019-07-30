تعرف على طقس اليوم الثلاثاء ودرجات الحرارة المتوقعة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس معتدل علي السواحل الشمالية حار رطب علي الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوبه نهارًا لطيف ليلًا.



كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد والرياح معتدلة، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.



ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى على محافظات مصر (القاهرة 38/25، الإسكندرية 32/25، بورسعيد 32/25، رفح 33/23، شرم الشيخ 39/29، المنيا 39/24، الأقصر 41/29، الوادي الجديد 40/29).

