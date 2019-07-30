ندب خبراء المعمل الجنائي لـ معاينة موقع حريق شقة في شبرا الخيمة

أمرت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة بندب خبراء المعمل الجنائى لمعاينة موقع الحريق الذى اندلع داخل شقة سكنية بمساكن عثمان لمعرفة اسباب نشوبه وحصر الخسائر والتلفيات.





كما أمرت النيابة بالتصريح بدفن جثة ربه منزل ونجلها لقيا مصرعهما إثر الحريق، وذلك بعد تحويلهما للطب الشرعى لتشريح جثتيهم لبيان سبب الوفاة.





وكان اللواء طارق العجيزى مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا من اللواء حاتم حسين مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية بنشوب حريق بشقة خلف مساكن عثمان وراء ترعة الشابورى بمدينة شبرا الخيمة.





وانتقل المقدم أحمد الشعراوى مدير منطقة الحماية المدنية بجنوب القليوبية وتبين أن الحريق نشب في بحجرتين بالشقة وأتت النيران عليهما كما نتج عن الحريق وفاة ربة منزل ونجلها.





وتم الدفع بسيارات اطفاء و السيطرة على الحريق ومنع امتداده للوحدات المجاورة.





من ناحية اخرى بدات نيابة القناطر التحقيق فى واقعة مصرع طالبين إندونيسيين غرقا في مياه النيل أثناء نزولهما للاستحمام خلال رحلة نيلية بالقناطر الخيرية.



