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تنظيم أول صالون ثقافي لرعاية ودعم الموهوبين بقصر ثقافة قنا

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 07:43 ص
قصر ثقافة قنا
قصر ثقافة قنا
يوسف رجب
أعلن قصر ثقافة الطفل بقنا، بالتعاون مع إدارة الموهوبين والتعليم الذكى بمديرية التربية والتعليم بقنا، عن تنظيم أول صالون ثقافي لدعم ورعاية الموهوبين، يوم الخميس ١ أغسطس.

و أوضحت جيهان رمزي-مدير قصر ثقافة الطفل بقنا، أن الصالون هو جهد مشترك بين إدارة الموهوبين والتعلم الذكى و قصر ثقافة الطفل، و بالتعاون مع عدد من المؤسسات الحكومية و الأهليه، من أبرزها مركز إعلام قنا و اتحاد العمال وبعض الجمعيات الأهليه.

و أضافت جيهان رمزي، بأن الصالون سوف يٌعقد شهريًا بعنوان ومكان مختلف، للوصول إلى حلول واقعية لدعم الموهوبين من الأطفال في مختلف الأماكن، خاصة أن قنا بها عدد كبير من الموهوبين و المتميزبن في مختلف المجالات سواء علمية أو أدبية.

و أشارت جيهان رمزي، إلى أن الصالون الأول يحمل عنوان"دور مؤسسات المجتمع المدنى و الأسرة في دعم ورعاية الموهوبين" على أن يتضمن عرض نماذج من الموهوبين في المجالات المختلفة والذين ترعاهم إدارة الموهوبين والتعلم الذكى بمديرية التربية والتعليم بقنا.

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