الرياضة ليلا.. بلاغ من الأهلي للنائب العام ضد تجاوزات رئيس الزمالك.. واستقبال بالطبل البلدي والمزمار والورود لـ أبطال اليد والدراجات

شهدت الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء، عددا من الأحداث الهامة على المستوى الرياضي.
وفيما يلي نستعرض لكم أبرز ما جاء فيها.
الأهلي يشكو رئيس الزمالك للنائب العام والهيئة الوطنية للإعلام
أكد محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، أنه سيتقدم ببلاغ جديد للنائب العام، ضد رئيس نادي الزمالك، بعد تصريحاته الأخيرة ضد مجلس إدارة القلعة الحمراء.
مبلغ خرافي.. عواد يعلن قيمة العرض المالي الاخير لنادي الزمالك
أكد محمد عواد، حارس مرمى النادي الإسماعيلي، أن رغبته الانتقال للزمالك في الانتقالات الصيفية الحالية.
حصلنا على الاستغناء.. ميدو يعلن انضمام نجم الزمالك للمقاصة
أكد أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر للمقاصة، أنهم حصلوا على الاستغناء الخاص بمحمد ابراهيم من نادي الزمالك.
كريم شحاتة يكشف عن هوية مدرب الزمالك الجديد
أكد الإعلامي كريم شحاتة أن إدارة نادي الزمالك، تفضل التعاقد مع مدير فني من المدرسة البرتغالية، بعد إقالة خالد جلال المدير الفني.
بالطبل البلدي والمزمار والورود.. أسر شباب اليد يستقبلونهم بالورود.. صور
عادت بعثة المنتخب المصري لكرة اليد للشباب، إلى أرض الوطن عبر مطار القاهرة الدولي، فجر اليوم، بعد التألق الملفت والأداء المشرف للاعبيه خلال منافسات بطولة كأس العالم لكرة اليد للشباب في إسبانيا، والتي حصل المنتخب المصري على برونزيتها بعد فوزه على نظيره البرتغالي.
استقبال حافل لبعثة منتخب الدراجات بمطار القاهرة بعد حصدها 21 ميدالية.. صور
وفيما يلي نستعرض لكم أبرز ما جاء فيها.
الأهلي يشكو رئيس الزمالك للنائب العام والهيئة الوطنية للإعلام
أكد محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، أنه سيتقدم ببلاغ جديد للنائب العام، ضد رئيس نادي الزمالك، بعد تصريحاته الأخيرة ضد مجلس إدارة القلعة الحمراء.
مبلغ خرافي.. عواد يعلن قيمة العرض المالي الاخير لنادي الزمالك
أكد محمد عواد، حارس مرمى النادي الإسماعيلي، أن رغبته الانتقال للزمالك في الانتقالات الصيفية الحالية.
حصلنا على الاستغناء.. ميدو يعلن انضمام نجم الزمالك للمقاصة
أكد أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر للمقاصة، أنهم حصلوا على الاستغناء الخاص بمحمد ابراهيم من نادي الزمالك.
كريم شحاتة يكشف عن هوية مدرب الزمالك الجديد
أكد الإعلامي كريم شحاتة أن إدارة نادي الزمالك، تفضل التعاقد مع مدير فني من المدرسة البرتغالية، بعد إقالة خالد جلال المدير الفني.
بالطبل البلدي والمزمار والورود.. أسر شباب اليد يستقبلونهم بالورود.. صور
عادت بعثة المنتخب المصري لكرة اليد للشباب، إلى أرض الوطن عبر مطار القاهرة الدولي، فجر اليوم، بعد التألق الملفت والأداء المشرف للاعبيه خلال منافسات بطولة كأس العالم لكرة اليد للشباب في إسبانيا، والتي حصل المنتخب المصري على برونزيتها بعد فوزه على نظيره البرتغالي.
استقبال حافل لبعثة منتخب الدراجات بمطار القاهرة بعد حصدها 21 ميدالية.. صور