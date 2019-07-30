الرياضة ليلا.. بلاغ من الأهلي للنائب العام ضد تجاوزات رئيس الزمالك.. واستقبال بالطبل البلدي والمزمار والورود لـ أبطال اليد والدراجات

وصلت منذ قليل بعثة المنتخب الوطنى للدراجات وذلك بعد النتائج المشرفة التى حققتها البعثة ضمن منافسات بطولة كأس إفريقيا للدراجات والتى أقيمت بنيجيريا وحصلت البعثة على 21 ميدالية مختلفة، منهم 9 ميداليات ذهب و6 فضيات و 6 ميداليات برونزية، وكان في استقبالها وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الاولمبية المصرية.





شهدت الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء، عددا من الأحداث الهامة على المستوى الرياضي.وفيما يلي نستعرض لكم أبرز ما جاء فيها.أكد محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، أنه سيتقدم ببلاغ جديد للنائب العام، ضد رئيس نادي الزمالك، بعد تصريحاته الأخيرة ضد مجلس إدارة القلعة الحمراء.أكد محمد عواد، حارس مرمى النادي الإسماعيلي، أن رغبته الانتقال للزمالك في الانتقالات الصيفية الحالية.‏أكد أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر للمقاصة، أنهم حصلوا على الاستغناء الخاص بمحمد ابراهيم من نادي الزمالك.أكد الإعلامي كريم شحاتة أن إدارة نادي الزمالك، تفضل التعاقد مع مدير فني من المدرسة البرتغالية، بعد إقالة خالد جلال المدير الفني.عادت بعثة المنتخب المصري لكرة اليد للشباب، إلى أرض الوطن عبر مطار القاهرة الدولي، فجر اليوم، بعد التألق الملفت والأداء المشرف للاعبيه خلال منافسات بطولة كأس العالم لكرة اليد للشباب في إسبانيا، والتي حصل المنتخب المصري على برونزيتها بعد فوزه على نظيره البرتغالي.