كوريا الجنوبية تحذر مواطنيها من تناول المأكولات البحرية النيئة

أصدرت وزارة سلامة الأغذية في كوريا الجنوبية تحذيرا بشأن التسمم الغذائي والبكتيريا آكلة لحوم البشر المصاحبة لبكتيريا الضمة، وكذا توخي الحذر عند الذهاب للشواطئ وتناول المأكولات البحرية النيئة.



وقالت الوزارة في بيان، نقلته صحيفة (كوريا هيرالد)، إن العدوى ببكتيريا الضمة، التي تنشط في المياه الدافئة، هي الأكثر شيوعا في الفترة من يوليو وحتى سبتمبر من كل عام ، وتسبب التسمم الغذائي وأمراض الجهاز الهضمي.



وحددت الوزارة طريقين رئيسيين للعدوى هما تناول المأكولات البحرية النيئة أو غير المطهية جيدًا وتعريض الجروح المفتوحة للمياه الملوثة.

