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أوراق الصبار على شكل باتمان تحفز الأطفال لتناول المزيد من الخضراوات

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 08:32 ص
أوراق الصبار على
أوراق الصبار على شكل باتمان تحفز الأطفال
أ ش أ
لجأ أحد الباعة في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي لحيلة جديدة بسيطة تساعد الأمهات وتدفع الأطفال إلى الإقبال على تناول الخضروات.

وقام البائع أجيلار بصنع أوراق الصبار على شكل الرجل الوطواط / باتمان/ في العاصمة المكسيكية لجذب انتباه الأطفال.

ووجد أجيلار إقبالا على باتمان المصنوع من أوراق الصبار من جانب الأمهات المكسيكيات، تشجيعا لأطفالهم على تناول المزيد من الخضروات.

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