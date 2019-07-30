أوراق الصبار على شكل باتمان تحفز الأطفال لتناول المزيد من الخضراوات

لجأ أحد الباعة في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي لحيلة جديدة بسيطة تساعد الأمهات وتدفع الأطفال إلى الإقبال على تناول الخضروات.



وقام البائع أجيلار بصنع أوراق الصبار على شكل الرجل الوطواط / باتمان/ في العاصمة المكسيكية لجذب انتباه الأطفال.



ووجد أجيلار إقبالا على باتمان المصنوع من أوراق الصبار من جانب الأمهات المكسيكيات، تشجيعا لأطفالهم على تناول المزيد من الخضروات.