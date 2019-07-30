الحلم يقترب.. ارتفاع نسبة التنفيذ بمحور قوص - نقادة.. وانتهاء الأعمال بكوبرى النيل بنسبة 64%.. واختراق 19 كيلو داخل الصحراء الشرقية والغربية للربط بين مدن الصعيد

توجيهات بسرعة الانتهاء من المحور قبل 30 يونيو 2020

انتهاء نسبة التنفيذ بالكوبرى الواقع على النيل لأكثر من 64%

المحور يمتد بين الصحراوى الشرقى والغربى بطول 19 كيلو مترا

التكلفة الإجمالية للمحور تتخطى الـ مليار و200 مليون جنيه

يضم 14 كوبرى و12 نفقا تساهم فى تحقيق نقلة حضارية وتنموية

شهور قليلة تفصل أبناء قنا عن تحقق حلم العبور على محور قوص / نقادة، الذى يجرى العمل به على قدم وساق، لإنجاز العمل به قبل 30 يونيو القادم، بعد توجيهات القيادة السياسيية بسرعة إنجاز المشروع، لتحقيق الهدف المنشود من المحور.ووصلت نسبة التنفيذ فى مراحل المحور إلى مراحل متقدمة، أبرزها نسبة التنفيذ بالكوبرى الواقع على نهر النيل والذى يربط بين مدينتى قوص ونقادهة، كما وصلت نسبة تنفيذ الأعمال به إلى أكثر من 64%، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه تمامًا قبل انتهاء العام الجارى.فيما يواصل محافظ قنا جولاته الأسبوعية والمتكررة لمتابعة الأعمال بالمحور، للوقوف على نسب التنفيذ به على أرض الواقع وتذليل أى عقبات تواجه العمل بالمحور، والذى يعقد من أهم وأبرز المشروعات التى تجرى على أرض محافظة قنا، لما سوف يحقق من فوائد عديدة لأهالى المحافظة وحركة النقل التجارة بشكل عام.المحور يمتد على مسافة 19 كيلو مترا للربط بين الطريق الصحراوى الشرقى والصحراوى الغربى، مرورًا بنهر النيل، مع عدد كبير من الأنفاق والمداخل التى تحقق خدمة كبيرة للمواطنين وسيولة مرورية، وإحداث طفرة تنموية كبيرة فى جميع المناطق التى يمر بها المحور.وقال اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، إن مشروع محور قوص/ نقادة يمتد بطول 19 كم وتتخطى تكلفته المالية مليارا و200 مليون جنيه، ويعد بمثابة شريان رئيسي بين المدينتين، حيث يختصر المسافة، فضلا عن أنه يربط جميع الطرق الصحراوية والزراعية الطولية المارة بالمحافظة عبر 14 كوبري و12 نفقا، وسوف يسهم في تحقيق نقلة حضارية وتنموية كبيرة ستخدم مشروعات التنمية والاستثمار المزمع تنفيذها مستقبلا كمشروع المثلث الذهبي ومنطقة الصناعات الحرفية بنقادة والمشروعات القائمة كالمنطقة الصناعية الاستثمارية والمنطقة الحرة بمدينة قفط وكذا التوسعات العمرانية الجديدة.وأضاف محافظ قنا أن أعمال التسوية والتمهيد وصب ميول الحماية الخراسانية لجسم المحور بطول 3 كم من ناحية كوبري طريق قنا / الأقصر الصحراوي الشرقي، تم الانتهاء منها بنسبة 100%، وجاري عمل المطالع والمنازل الخاصة بالكوبري وربطها بجسم المحور ووضع طبقة الأساس تمهيدًا للبدء في أعمال الرصف خلال الفترة القادمة، فيما تم الانتهاء من ثلاثة أنفاق بشكل كامل، وذلك بخلاف الأعمال التي يشهدها الكوبري الرئيسي بوسط مجري نهر النيل الذي وصلت نسبة التنفيذ به إلى 64%.وأوضح محافظ قنا أنه دائم المتابعة للمحور مع توجيه مستمر للشركة المنفذه بتسريع وتيرة العمل ومضاعفة الورديات لإنهاء الأعمال وفقا للجدول الزمني المقرر لها، لافتًا إلى أن المحور يشهد زيارات متكررة من وزير النقل النقل للوقوف على مستوى الإنجاز فى المحور وتذليل أى عقبات تواجه سير العمل به.جدير بالذكر أن محور قوص/نقادة، أحد أهم المشروعات القومية فى مجال الطرق، وُضع حجر أساسه فى 12 أبريل 2018، لا يقتصر على كونه معبرًا يربط بين مدينتى قوص ونقادة لتيسير انتقال المواطنين والسيارات من الشرق للغرب أو العكس، وتحمى أرواحهم من العبارات المتهالكة التى يستقلونها للتنقل بين جانبى النيل فحسب، لكن الأمر يتخطى ذلك بكثير، حيث يسعى المحور إلى خلق مجتمعات عمرانية جديدة فى الصحراء الشرقية والغربية، بعد وصول المحور إلى طريق قنا- القصر بصحراء غرب قنا، وطريق قنا- طيبة، بالصحراء الشرقية التى ينطلق منها طريق قفط- القصير ومنطقة المثلث الذهبى.