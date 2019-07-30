بتكلفة 28 مليون جنيه.. إنشاء مشروعات في قطاع الطرق بسيناء

أعلن المهندس ناجي إبراهيم رئيس منطقة تعمير شمال سيناء،أنه تم الانتهاء من إقامة عدة مشروعات في قطاع الطرق بتكلفة 28 مليونًا و636 ألف جنيه، منها إنشاء وتطوير طرق في مدينة العريش بمختلف الاحياء وتنميتها بتكلفة 7 ملايين و232 ألف جنيه، من اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2018\2019م .



ونوه المهندس ناجي إيراهيم،إلى أنه تم تنفيذ مشروع التنمية المتكاملة لأهالي شمال سيناء سيناء بتكلفة 21 مليونا و396 ألف جنيه، وذلك بانشتاء 12 تجمعا تنمويا بكل من مراكز الحسنة ونخل وبئر العبد كما تم إنشاء مبانٍ خدمية بتكلفة 8 آلاف جنيه.



وكان قد سبق إنشاء عدد من المشروعات في مختلف القطاعات خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2019 على مستوى محافظة شمال سيناء بتكلفة إجمالية بلغت 723 مليونًا و455 ألف جنيه .