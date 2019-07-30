بطاقة 100 ألف متر مكعب يوميا.. شوشة : إنشاء أكبر محطة تحلية في الشرق الأوسط بشمال سيناء

قال اللواء دكتور محمد شوشة محافظ شمال سيناء، إنه يجرى التجهيز لإنشاء أكبر محطة لتحلية مياه الشرب في الشرق الأوسط ، وستقام في منطقة غرب العريش .



ولفت اللواء شوشة ، إلى أن المحطة سيتم انشاؤها علي مرحلتين الاولي بطاقة 100 ألف متر مكعب فى اليوم كمرحلة أولى تزاد إلى 200 ألف متر مكعب فى اليوم كمرحلة ثانية، وذلك لتنمية منطقة وسط سيناء وتغذيتها بالمياه.



واوضح محافظ شمال سيناء، أنه من بين المشروعات الجارى العمل فيها، محطة تحلية المياه بأبو صقل بالعريش بطاقة 10000 متر مكعب فى اليوم، ومحطة لتحلية المياه في منطقة السكادرة بالشيخ زويد بطاقة إنتاجية 5000 متر مكعب فى اليوم.



ولفت اللواء شوشة، الى انه من المقرر الانتهاء من تشغيل محطات ومشروعات المياه في مدينة العريش قبل نهاية أغسطس المقبل 2019م، ليتم افتتاحها فى احتفال المحافظة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.