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الطماطم ب 2.5 .. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 30 -7-2019.. فيديو

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 08:27 ص
صدى البلد
مي محمد
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، الثلاثاء، الموافق 30 -7- 2019.

وجاءت أسعار الخضراوات والفاكهة على النحو التالي:

الطماطم: 2.5 جنيه
البطاطس: 5.5 جنيه
البصل: 3.5 جنيه
الخيار: 2.5 جنيه
الملوخية : 3 جنيهات
الكوسة : 8 جنيهات
الباذنجان: 3 جنيهات
الفاصوليا: 13 جنيهًا
البطيخ: 25 جنيهًا
التفاح : 8 جنيهات
الخوخ: 10 جنيهات
مانجو عويس: 30 جنيهًا

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