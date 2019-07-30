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بعد تداول صور له على السوشيال ميديا.. تعرف على فوائد خيار البحر

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 09:17 ص
صدى البلد
ريهام قدري
تداول مستخدمو فيس بوك، صورا من شواطئ البحر الأحمر عن إحدى أنواع الأسماك أو الكائنات البحرية، والتي أطلق عليها الكثير اسم خيار البحر؛ الذي اعتقده البعض نبات ولكنه كائن حي.

وقدمت شيرن زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء فوائد عظيمة له:

خيار البحر له قيمة غذائية حقيقية حيث يحتوي على العديد من الفيتامينات مثل فيتامين أ، وفيتامينات ب والعديد من المعادن، وخاصة الكالسيوم، والمغنيسيوم والحديد والزنك.

وقد ارتبط خيار البحر بعدد من الأنشطة البيولوجية والدوائية الفريدة بما في ذلك الخواص المضادة للضعف الجنسي و كمضاد للسرطان ومضاد للتخثر ومكافحة ارتفاع ضغط الدم، كما أنه مضاد للميكروبات والأكسدة والالتهابات والأورام ويساعد على التئام الجروح. 

وتابعت: "كل هذا الفوائد جعله مطلوبًا لدى المستهلكين وكنزًا ثمينًا لدى الصيادين".

ويعتبر خيار البحر من أغنى المأكولات البحرية بالبروتين الذي يعمل على بناء خلايا وأنسجة الجسم.

كما يحتوي على دهون أحادية في مُقابل خلوه تمامًا من الدهون الضارة، مما يُحافظ على سلامة القلب والأوعية الدموية.

وخيار البحر ممنوع صيده لأنه مهدد بالانقراض وقد اتخذت بعض الدول إجراءات صارمة ضد صيده؛ لأن العديد اتجهوا للبحر الأحمر وحدث صيد جائر لذلك الكائن الحي عظيم الفائدة فمنعت السلطات صيده.

ويوجد منه العديد من الأشكال منها الأحمر والأبيض المنقط بالأصفر والرمادي والأكثر شيوعا الأسود وبيتم تجفيفه .

طريقة طهيه 
لابد من غسله جيدا وينقع في ماء وخل لمدة ١٢ ساعة حتى تذوب القشرة الخارجية الصلبة ثم يتم نزعها وسلقه واختباره كل شوية بطرف سكينة لأن زيادة سلقه ممكن تتسبب في ذوبانه ، ثم تقطيعه حلقات وتشويحه في زيت زيتون مع المشروم والبروكلي المسلوق والبصل الأخضر المفروم والزنجبيل.

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