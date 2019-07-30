ابتكار جديد .. عدسة لاصقة روبوتية يمكن التحكم بها بحركة العين

استطاع باحثون أمريكيون من تطوير عدسة روبوتية يمكن التحكم بها من خلال أبسط الأشياء المتمثلة في توجيه العين، وذلك في جامعة كاليفورنيا بسان دييجو،وفق ماذكرت صحيفة ديلي ميرور البريطانية.



ونقلت الصحيفة عن الباحثين، قولهم إن الإبتكار الجديد يمكنه العمل من خلال محاكاة الإشارات الكهربائية الطبيعية في العين البشرية.



وتمكن العلماء من تسخير الإشارة الكهربائية الطبيعية للتحكم بالعدسات، وذلك عن طريق قياس الإمكانيات والقدرات الكهربائية للعين (إشارة العين الكهربائية).



وصنعت العدسات اللاصقة من البوليمرات، التي يمكنها التوسع عند تطبيق تيار كهربائي.



ويمكن أن يفتح الابتكار الطريق أمام مجموعة من الاستخدامات الواسعة التي تقودنا أكثر فأكثر إلى مستقبل تكنولوجي آلي في كل مناحيه.



