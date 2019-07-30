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مجرد شائعة.. حبوب منع الحمل تسمن الدواجن

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 10:13 ص
صدى البلد
ريهام قدري
يقبل العديد من تجار الطيور على شراء حبوب منع الحمل،مما يتسبب في نقصها بالأسواق.

وكشفت شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء،عن حقيقة استخدام بعض التجار لحبوب منع الحمل لتسمين الدواجن،موضحة أن حبوب منع الحمل لا تتسبب في تسمين الطائر وزيادة وزنه،وإنما تعمل على تخزين المياه في جسمه.

وأضافت شيرين زكي أن مربي الطيور لن يتمكن من بيع الطيور لأي تاجر بصفة مستمرة حال اكتشافه تلك الحقيقة.

وأوصت شيرين التجار بشراء الطيور من أماكن موثوق منها وعدم شرائها طيور التربية المنزلية من أي شخص مجهول الهوية أو اي بائع جائل.

وأشارت إلى أن ربة المنزل قد تكتشف أن الدجاج تناول حبوب منع الحمل بعد طهي الدجاجة بعد ملاحظة انكماش حجمها بطريقة لا تتناسب مع حجمها قبل الشراء،بسبب عملية التبزيم "حقن الدواجن بالماء بعد ذبحها وهي نوع من انواع الغش التجاري"، أو أن تكون ربة المنزل اشترت طيور تربية منزلية من مصدر غير موثوق فيه فلا يجب ان تستهلك تلك الدواجن للأمان و الاحتياط ويجب عليها تغيير مصدر الشراء فورا .

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