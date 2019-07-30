درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 30 / 7/ 2019 .. العظمى بالقاهرة 35

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 30 / 7/ 2019، طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، تشير إلى تحسن حالة الطقس عن الأيام السابقة، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا.



وتشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.



وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح بين متر ومتر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران والرياح السطحية شمالية غربية.



ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى على محافظات مصر

القاهرة 38/25

الإسكندرية 32/25

بورسعيد 32/25

رفح 33/23

شرم الشيخ 39/29

المنيا 39/24

الأقصر 41/29

الوادي الجديد 40/29.



