مش مكرونة بالبشاميل.. طريقة عمل اللازنيا

تحتار ربة المنزل يوميا في اختيار وجبة الغداء، خوفا من ملل وسآمة الأسرة من التكرار، لذا تقدم الشيف مها الخولي نوعا جديدا من الاطعمة لربات البيوت كنوع من التغيير في طعام المائدة، حيث اختارت في تقديم أكلة اللازنيا ، وطريقة طهيها كالآتي:





1/4 كوب زبدة أو زيت ذرة

2 بصلة مفرومة فرما ناعما

2 فص ثوم مدقوقان

3/4 كيلو لحم مفروم

1 م بقدونس مفروم

1/2 كيلو طماطم معصورة

2 م ص صلصة طماطم

ملح وفلفل

1/4 كوب شوربة

5 كوب صلصة الباشاميل

1/2 كوب جبن موزاريلا

1/2 من مكرونة اللازانيا كيلو

صفار بيضة





التحضير:

1- تذوق الزبدة ويضاف لها البصل

2-يضاف البقدونس والطماطم والصلصة والملح والفلفل والشوربة إلى الخليط السابق ويغطى الإناء ويترك على نار هادئة مدة 20 دقيقة.

3- يحمى الفرن على درجة متوسطة.

4- تحضر صلصة الباشاميل وتمزج مع صفار البيضة ونصف كمية الجبن المبشور.

5- في هذه الأثناء تسلق اللازانيا وتصفى.

6-يوضع ملعقة باشاميل في قعر الصين ثم تغطى بطبقة من مزيج من الباشاميل ويعيد هذا الترتيب على أن ينتهي بالباشاميل.