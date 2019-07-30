اليوم.. عرض مسرحية حواديت الأراجوز بالإسكندرية مجانا

تستعد فرقة المسرح القومي للأطفال، التابعة للبيت الفني للمسرح، لإعادة تقديم عرضها "حواديت الأراجوز" من جديد، وذلك لأول مرة بالإسكندرية.



ويقدم العرض ابتداءً من اليوم، الثلاثاء الموافق ٣٠ يوليو، في تمام السابعة والنصف مساء، في مقر معرض الإسكندرية الصيفي للكتاب بأرض الكوتة، ولمدة ١٠ أيام بالمجان.



يذكر أن عرض "حواديت الأراجوز" تأليف راندة إبراهيم، وأشعار خميس عز العرب، وموسيقى خالد جودة، وديكور وأزياء إيمان الشيخ، وماسكات مجدي ونس، وبطولة عادل خلف، ومحمود عامر، وراندة قطب، وعادل الكومي، ومجدي عبيد، ومصطفى عبدالفتاح، وخالد نجيب، ومحمد البسيوني، وحمزة عبدالله، وعادل ماضي، وإخراج محسن العزب.