بكارديجان يشبه أجنحة الطائر.. أسماء أبو اليزيد تتألق في أحدث ظهور

نشرت الفنانة أسماء أبو اليزيد صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".



وظهرت أسماء أبو اليزيد في الصورة بملابس فضفاضة واسعة، حيث ارتدت بلوزة سوداء طويلة وبنطلونا أسود وكارديجان منقوشا وأكمامه تشبه أجنحة الطائر.



كما اعتمدت أسماء أبو اليزيد على كوليه باللون الأحمر، متناسق مع إطلالتها، والتي نالت إعجاب جمهورها عبر "إنستجرام".



واعتمدت أسماء أبو اليزيد على مكياج أبرز عينيها، وأحمر شفاه باللون البيج، كما قامت برفع شعرها إلىالأعلى ليتناسب مع إطلالتها.



