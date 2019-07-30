العراق: هزة أرضية بقوة 4.4 تضرب الشريط الواصل من خانقين إلى السليمانية

ضربت هزة أرضية اليوم /الثلاثاء/ الشريط الواصل من خانقين إلى السليمانية شمالي بغداد القريبة من الحدود الغربية لإيران ؛ ذلك وفقا لما أعلنه الرصد الزلزالي العراقي.



ونقلت قناة "السومرية نيوز" الفضائية عن الرصد في بيان قوله إن :"هزة أرضية ضربت الحدود العراقية الإيرانية، وشعر بها سكان عدد من المدن"، مضيفة أن شدتها بلغت 4.4 وشعر بها أهالي خانقين وكلار وصولا إلى محافظة السليمانية.

