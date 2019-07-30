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العراق: هزة أرضية بقوة 4.4 تضرب الشريط الواصل من خانقين إلى السليمانية

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 09:16 ص
هزة ارضية
هزة ارضية
أ ش أ
ضربت هزة أرضية اليوم /الثلاثاء/ الشريط الواصل من خانقين إلى السليمانية شمالي بغداد القريبة من الحدود الغربية لإيران ؛ ذلك وفقا لما أعلنه الرصد الزلزالي العراقي.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" الفضائية عن الرصد في بيان قوله إن :"هزة أرضية ضربت الحدود العراقية الإيرانية، وشعر بها سكان عدد من المدن"، مضيفة أن شدتها بلغت 4.4 وشعر بها أهالي خانقين وكلار وصولا إلى محافظة السليمانية.

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