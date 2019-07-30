الرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية: لا مفقودين حتى الآن

أكد اللواء عمرو لطفي الرئيس التنفيذي لبعثة الحج أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي حالات لمفقودين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك بفضل غرف العمليات المركزية والفرعية والتي تعمل على مدار 24 ساعة وتتابع الحجيج منذ مغادرته مطار القاهرة الدولي حتى وصوله إلى الأراضي المقدسة .



وقال الرئيس التنفيذي لبعثة الحج الرسمية إن ذلك يأتي في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتسخير كافة الإمكانات لرعاية الحجيج نفسيا ودينيا وصحيا .



وأضاف أنه تم ربط غرفة العمليات المركزية بمكة المكرمة مع الإدارة العامة للشئون الإدارية بوزارة الداخلية لمعرفة كافة البيانات عن الحجاج بدءا من مواعيد مغادرتهم من القاهرة وحتى وصولهم إلى الأراضي المقدسة وتسكينهم في فنادقهم سواء بمكة المكرمة أو المدينة المنورة، فضلا عن تخصيص عدد من الضباط ليكونوا في استقبالهم بمطار جدة أو الملك عبد العزيز بالمدينة المنورة .



وأشار الرئيس التنفيذي لبعثة الحج إلى أن كافة فنادق حجاج القرعة في مكة المكرمة وعددها 22 فندقا جاهزة لاستقبال الحجاج ويتم تفقدها بصورة دورية للتأكد من توفير بها كافة سبل راحتهم مع التشديد على الدوام الكامل لضباط وضابطات وأفراد البعثة المشرفين على بعثة حجاج القرعة .



وأوضح لطفي أنه تم التأكيد على تواجد أفراد البعثات الطبية والواعظين والواعظات بصورة دائمة داخل كل فندق لرعاية الحجاج صحيا والإجابة على كافة تساؤلاتهم الفقهية.

