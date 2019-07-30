إحباط مخطط إيراني للسيطرة على حكم العراق وحديث بومبيو عن التعاون لتأمين حركة الملاحة.. أبرز عناوين الصحف الإماراتية

جواز السفر الإماراتي يعزز صدارته عالميًا بدخول 175 دولة

وصول أكثر من مليون حاج إلى السعودية

قطر متورطة في تهريب اليورانيوم من الصومال إلى إيران

المجلس العسكري السوداني يغير اسم جهاز الأمن والمخابرات

جونسون يطالب قادة أوروبا بتنازلات في قضية البريكست

واشنطن ولندن تدرسان إنشاء آلية لتأمين الملاحة

تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الثلاثاء، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.محليا، أبرزت صحيفة "البيان" إرسال الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة، وذلك بمناسبة ذكرى "يوم العرش".وسلطت صحيفة "الخليج" الضوء على مواصلة جواز السفر الإماراتي تعزيز صدارته في المركز الأول عالميًا؛ من حيث القوة في مؤشر «باسبورت إندكس» بدخول 175 دولة من دون تأشيرة مسبقة؛ منها 116 دولة دون تأشيرة، و59 دولة يتم الحصول على تأشيراتها عبر الإنترنت أو لدى الوصول إلى أرض المطار؛ وذلك وفق التحديث الأخير لمؤشر «باسبورت إندكس»، التابع لشركة «آرتون كابيتال للاستشارات العالمية»؛ بعد إعلان وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أمس، دخول اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات بين دولة الإمارات وغينيا الاستوائية حيز النفاذ.وركزت صحيفة "الوطن" على تأكيد وزارة الاقتصاد أن المقترحين اللذين تقدمت بهما الولايات المتحدة الأمريكية في منظمة التجارة العالمية حول"عدم إمكانية أن تعلن الدول عن نفسها (كبلدان نامية)، لكي لا تستغل المرونات الممنوحة للدول النامية والأقل نموًا بموجب نصوص وأحكام اتفاقيات المنظمة التي تندرج تحت ما يسمى "المعاملة الخاصة والتفضيلية" لن يؤثر على التزامات الدولة الحالية ومصالحها في منظمة التجارة العالمية بشكل كبير.عربيا وإقليميا، ذكرت صحيفة "البيان" أن عدد الحجاج الواصلين إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية بلغ 1.084.762 حاج، حتى نهاية أمس الأول، الأحد، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات بالمملكة.وأفادت صحيفة "الاتحاد" بأن رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أصدر مرسومًا دستوريًا بتعديل اسم جهاز الأمن والمخابرات السوداني إلى اسم جهاز المخابرات العامة، حيث شمل التعديل بعض المواد في قانون الجهاز لسنة 2010.وأوضحت صحيفة "الخليج" أن مصادر صومالية مطلعة، رصدت تحركات «مريبة» تتخذها قطر في الآونة الأخيرة بالصومال، بعد نشر صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية لفضيحة المكالمة الهاتفية المسربة بين السفير القطري ورجل أعمال مقرب من أمير قطر تميم بن حمد، كشفت وقوف الدوحة خلف تفجير إرهابي، استهدف مدينة بوصاصو في مايو المنصرم، بغية تعزيز مصالح الدوحة في ذلك البلد المنكوب بالإرهاب والحروب.وأفادت صحيفة "الإمارات اليوم" بأن قوات الجيش السوري حققت تقدمًا قرب محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، بعد سيطرتها على بلدتين خاضت فيهما على مدى أسابيع عدة معارك ضارية ضد الفصائل المسلحة بقيادة «جبهة النصرة»، وفق ما ذكر المرصد السوري، أمس، فيما قتل خمسة عناصر من تنظيم «داعش» جراء غارة شنّها التحالف الدولي في شرقي البلاد، وفق ما أعلن متحدث باسمه، هي الأولى منذ إعلان القضاء على معقل التنظيم الاخير قبل أربعة أشهر.وقالت صحيفة "البيان" إن سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد كشفت عن إحباط مخطط كبير للسيطرة على العراق.وقال دبلوماسي أمريكي إن أجهزة الاستخبارات الأمريكية، وبمساعدة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أحبطت مخططًا كبيرًا أعدّ له قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني للسيطرة على أجنحة الحكم في العراق.وأفادت صحيفة "الوطن" بأن سلطات شرق ليبيا قد أطلعت الإدارة الأمريكية على الجرائم التي ارتكبتها دولتا تركيا وقطر في ليبيا منذ الثورة التي أسقطت نظام معمر القذافي عام 2011، ودورهما في الفوضى التي غرق فيها هذا البلد منذ أكثر من 8 سنوات.وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان الليبي طلال الميهوب إنه "تم تقديم ملف كامل إلى الكونغرس الأميركي وإدارة البيت الأبيض تضمن إثباتات وأدلة دامغة، تؤكد تورط دولتي قطر وتركيا في دعم المليشيات المسلحة والجماعات المتطرّفة المنضوية تحت حكومة الوفاق ماليا وإعلاميا ولوجستيا وتكشف دورهما في دعم الإرهاب وتخريب ليبيا، وذلك حتى تعيد واشنطن النظر في علاقتها مع حكومة الوفاق الوطني".وذكرت صحيفة "الخليج" أن بريطانيا أنذرت إيران أمس، الاثنين، بأن عليها اتباع القواعد الدولية، والإفراج عن سفينة ترفع العلم البريطاني إذا كانت تريد «الخروج من الظلام»، وجددت رفضها لمبادلة الناقلة البريطانية المحتجزة بنظيرتها الإيرانية المحتجزة في جبل طارق، وأعلنت وصول البارجة الثانية إلى منطقة الخليج، وعزمها نشر المزيد من الجنود في المنطقة.وقال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، لقناة «سكاي نيوز» التليفزيونية «إذا كان الإيرانيون يريدون الخروج من الظلام، وتقبلهم كعضو مسؤول في المجتمع الدولي فإن عليهم الالتزام بنظام المجتمع الدولي المبني على القواعد». وأضاف «لا يمكنكم المضي في احتجاز سفن أجنبية بشكل غير قانوني».دوليا، أفادت صحيفة "البيان" بأن الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة البريطانية تدرسان إنشاء آلية لمنع طهران من اختطاف الناقلات، وتهديد الملاحة البحرية في مضيق هرمز، وفيما استبعد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب مبادلة ناقلة النفط البريطانية التي صادرتها إيران في مضيق هرمز والسفينة الإيرانية التي اعترضها البريطانيون قبالة جبل طارق، معتبرًا القضيتين مختلفتين تمامًا، وجّه وزير الخارجية الأمريكي انتقادات حادة لإيران ووصفها بالراعي الأكبر للإرهاب، وأن لديها القدرة على تطوير سلاح نووي.ونقلت صحيفة "الاتحاد" عن صحيفة باكستانية قولها بأن 17 شخصًا على الأقل قتلوا جراء تحطم طائرة صغيرة تابعة للجيش الباكستاني في منطقة سكنية بمدينة راوالبيندي في ساعة مبكرة من صباح اليوم، الثلاثاء.وأفادت صحيفة "ذا نيوز" المحلية نقلًا عن مكتب العلاقات الإعلامية بالجيش أن طيارين اثنين وثلاثة من أفراد الطاقم، من بين القتلى، كما تسبب الحادث في جرح 12 شخصًا آخرين.وقالت صحيفة "الخليج" إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون دعا أمس، الاثنين، قادة الاتحاد الأوروبي إلى التخلي عن معارضتهم لإعادة التفاوض على اتفاق بريكست وسط انخفاض سعر الجنيه الاسترليني، وتزايد المخاوف من الخروج من الاتحاد بدون اتفاق.وأكدت صحيفة "الإمارات اليوم" أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس، دعا دول العالم إلى التعاون لتأمين حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز الاستراتيجي، من التهديدات الإيرانية، فيما استبعدت بريطانيا عملية تبادل مع إيران في أزمة السفينتين المحتجزتين.وخلال كلمة له في المعهد الاقتصادي بواشنطن، قال بومبيو، إن الولايات المتحدة تعرف دورها في تأمين حركة الملاحة، مشددًا على ضرورة أن يساعد العالم الولايات المتحدة في عملية تأمين المضيق.وقالت صحيفة "الوطن" إن النيابة العامة الألمانية أعلنت أنها سلّمت السلطات البلجيكية مطلوبا بوسنيا يشتبه بتورّطه في اعتداءات باريس 2015.وقال المتحدّث باسم النيابة العامة في ناومبرغ كلاوس تيفيس إن المطلوب البالغ 39 عاما والذي يشتبه في أنه اشترى أسلحة لمنفّذي الاعتداءات قد "تم ترحيله صباح أمس".