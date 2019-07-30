مفاجأة.. الشرطة البرازيلية تبرئ نيمار من تهمة الاغتصاب.. تفاصيل

رفضت شرطة ساو باولو، توجيه أي اتهام جنائي لنجم باريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار دا سيلفا، بعد انتهاء التحقيقات الأولية في اتهامه باغتصاب عارضة أزياء برازيلية في باريس.





وكشفت مصادر قضائية، عن أن الشرطية جوليانا لوبيز بوساكوس، المسؤولة في القسم السادس للدفاع عن المرأة في ساو باولو، أنهت تقريرها بعدم وجود أدلة كافية لاتهام نيمار دا سيلفا رسميا بالاغتصاب والاعتداء.





ووفقًا لتصريحات أحد المحققين في القضية لصحيفة "فوليا دي ساو باولو" اليومية، وجدت الشرطية تناقضات كثيرة في أقوال عارضة الأزياء ناجيلا تريندادي ميندش دي سوزا (26 عاما) حول الواقعة، وهو ما أدى إلى إنهاء التحقيقات دون توجيه أي اتهام لـ نيمار دا سيلفا صاحب الـ27 عاما.





إلا أن هذا لا يعني أن القضية أغلقت، حيث أنه لا يزال أمام النيابة العامة مهلة 15 يوما إما للمطالبة باستمرار القضية، أو بغلقها تماما.





وكان القضاء البرازيلي قد منح منتصف الشهر الجاري وقتا إضافيا للشرطة لاستكمال التحقيقات في القضية.





وذكرت مصادر قضائية أنه سيتم منح الشرطة 30 يوما إضافيا تبدأ فور تسلمها إذنا بهذا الشأن من القاضية آنا باولا جوميس جالفاو من محكمة العنف المنزلي والأسري ضد المرأة في ساو باولو.





وبحسب صحيفة "فوليا دي ساو بالو"، فإن مقاطع الفيديو التي تم تسجيلها في الفندق الذي شهد في باريس واقعة الاغتصاب المزعومة والتي يظهر فيها لقاء نيمار دا سيلفا بعارضة الأزياء، وصلت إلى البرازيل لكن السلطات لم تفحصها بعد.