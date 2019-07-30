منظمة خريجي الأزهر تدين التفجيرات الانتحارية في كابول

أدانت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر ما قام به إرهابي أمس الأول، الأحد من هجوم إرهابي استهدف مكتب المرشح للنيابة الرئاسة الأفغانية، مما أسفر عن مقتل شخصين، وإصابة ٢٥ آخرين.



وقالت المنظمة، في بيان لها إن الإسلام عصم دماء البشر جميعا على اختلاف عقائدهم وأديانهم، وتوعد من اعتدى على الأرواح والنفوس بأشد العقاب، حيث قال تعالى: "مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا" [المائدة: 32].



وأكدت المنظمة ضرورة التصدي للإرهاب، بجميع أشكاله وصوره، واجتثاث جذوره من أصولها، وتحصين الشباب من الوقوع فريسة لأفكار التنظيمات الإرهابية، التي لا تنتمي إلى دين أو وطن، حتى يسود الأمن والاستقرار العالم كله.



وتقدمت المنظمة في ختام بيانها، بخالص العزاء لأهالي الضحايا، وبالدعاء بالشفاء العاجل للمصابين، وأن يجنب الله العالم كله ويلات الإرهاب والتطرف.