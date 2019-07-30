ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

منظمة خريجي الأزهر تدين التفجيرات الانتحارية في كابول

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 10:19 ص
صدى البلد
محمد شحتة
أدانت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر ما قام به إرهابي أمس الأول، الأحد من هجوم إرهابي استهدف مكتب المرشح للنيابة الرئاسة الأفغانية، مما أسفر عن مقتل شخصين، وإصابة ٢٥ آخرين.

وقالت المنظمة، في بيان لها إن الإسلام عصم دماء البشر جميعا على اختلاف عقائدهم وأديانهم، وتوعد من اعتدى على الأرواح والنفوس بأشد العقاب، حيث قال تعالى: "مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا" [المائدة: 32].

وأكدت المنظمة ضرورة التصدي للإرهاب، بجميع أشكاله وصوره، واجتثاث جذوره من أصولها، وتحصين الشباب من الوقوع فريسة لأفكار التنظيمات الإرهابية، التي لا تنتمي إلى دين أو وطن، حتى يسود الأمن والاستقرار العالم كله.

وتقدمت المنظمة في ختام بيانها، بخالص العزاء لأهالي الضحايا، وبالدعاء بالشفاء العاجل للمصابين، وأن يجنب الله العالم كله ويلات الإرهاب والتطرف.

ترشيحاتنا

أوصى بها الرسول.. 12 كلمة قبل النوم تغفر جميع ذنوبك

لطلاب تنسيق المرحلة الثانية 2019 .. تعرف على كيفية ترتيب الرغبات وفقا للتوزيع الجغرافي

انهيار كارثي للجنيه الإسترليني في ظل تفاقم أزمة الـ بريكست

بسبب لعبة فورتنايت.. مراهق أمريكي يصبح مليونيرا

تحذير خطير.. الاحتباس الحراري سينقل مناخ الشرق الأوسط إلى الغرب

بشرى للعاملين بالقطاع الخاص.. اتجاه لإقرار حد أدنى للأجور بواقع 2000 جنيه شهريا.. والبرلمان يعلن موعد إصدار القانون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصول مصطفى كامل وحلمي عبد الباقي وطارق الشيخ مقر انتخابات الموسيقيين

عاش هنا يوثق تحول سعد أردش من عامل بالسكة الحديد لنجم فى سماء المسرح.. وكواليس تسببه فى نجومية سعيد صالح ومحمد صبحي وأحمد زكي بـ هاللو شلبي

بفستان أبيض.. روجينا تشعل إنستجرام بإطلالة جريئة على الشاطئ