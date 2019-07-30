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محال على المعاش عاش وحيدا وكشف موته عن ثروة بدون ورثة

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 10:22 ص
المتقاعد مات وحيدًا
المتقاعد مات وحيدًا في المستشفى
محمد علي
قصة غريبة نقلتها صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية على صفحاتها، لمتقاعد ربما لم يحالفه الحظ في هذه الحياة مثله مثل آلاف لا يعلم أحد عنهم شيئًا عاشوا في عالم النسيان، وماتوا فيه دون أن يدري بحالهم أحد، لكن موت الرجل ترك مفاجأة غير متوقعة وثروة جيدة لبداية جديدة للورثة الذين يجري البحث عنهم إن وجدوا.

ورصدت الصحيفة حالة المتقاعد الذي مات وحيدًا دون أقارب أو عائل يعوله، ولكن المفاجأة أنه خلف وراءه ثروة جيدة تقدر بــ100 ألف جنيه استرليني.

ومات جورج جوردي والكر، في مستشفى بلفاست رويال فيكتوريا الأسبوع الماضي، ودفن بجوار أفراد عائلته الذين ماتوا جميعهم قبله.

ولم تكن كايت تانهيل البالغة من العمر 91 عاما، إلا الزائرة الوحيدة لجورج، والتي وجدته يصارع الموت في شقته قبل وفاته المؤكدة التي حدثت في المستشفى الذي انتقل إليه.

ولم يكن للرجل أولاد، بينما سبقه في الوفاة والداه وأخته، وهم الذين دفن بجوارهم.

وكان من المفاجئ، بحسب كايت، أنهم اكتشفوا بعد وفاته امتلاكه كل هذه الأموال، برغم أنه عاش حياة بسيطة، لا تظهر أن لديه ثروة صغيرة.

وحاليًا، يتم التعامل مع وصية الرجل التي قد تأخذ منها الجارة التسعينية جزءا منها، لحين البحث عن ورثة للرجل تذهب إليهم أمواله، بجانب جزء سيتم التبرع به للجميعات الخيرية.

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