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اقتصاد

الإحصاء: 6ر61 % من الأسر المصرية يمتلكون مسكنا خاصا

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 10:21 ص
مساكن خاصة
مساكن خاصة
آية الجارحى
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، شأن 6ر61 % من الأسر لديهم "مسكن ملك"، أما الفئة المتبقية فموزعه على 5ر11 % "إيجار قديم" و6ر6 % "إيجار جديد" و4ر9 % "تمليك"، و4ر10 "هبة"، و5ر0 % "ميزة عينية".

وأوضح الإحصاء - في نتائج بحث الدخل والإنفاق لعام (2017 / 2018) - أن ٢٣.٧% من أسر الحضر تقيم في مسكن إيجار قديم مقابل ١.٢%من أسر الريف ونحو ١١.٦%من أسر الحضر تقيم في إيجار جديد مقابل ٢.٣% من أالريف .

وبين أن ٨١.٦% من أسر الريف لديها "مسكن ملك"، مقابل ٣٨% من أسر الحضر، بينما ١٨.٧ % من أسر لديهم "مسكن تمليك"، مقابل ١.٤% من أسر الريف، ونحو ١٣.٢% من أسر الريف لديها مسكن "هبة" مقابل ٧.٢% من أسر الحضر.

وأضاف أن ٧٤.٥ % من الأسر تعيش في شقة سكنية، منها ٨٧.٥% من أسر الحضر، مقابل ٦٣.٤%فى الريف، بينما يقطن ١٧.٣% في "مبنى كامل"، منها ٧.١% من الحضر مقابل ٢٥.٨% .

وأشار إلى أن ٣.٥% من الأسر تعيش فى غرفة أو أكثر في وحدة سكنية، بينما يقطن نحو ٢.٣% في بيت ريفي منها ٣.٨%، ونحو ١.٦ % تعيش في غرفة مستقلة أو أكثر، و ٠.٨% في أكثر من شقة و ٠.١% فى فيلا.

وعن الاتصال بشبكات المياه والصرف الصحي، أشارت نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام (2017/ 2018) أن ٩٣.٢% من الأسر متصلة بالشبكة العامة للمياه، منها ٩٧.٢% من أسر الحضر مقابل ٨٩.٨ % من أسر الريف.

ولفتت النتائج إلى أن نحو ٥٨.٩% متصلة بشبكة الصرف الصحي منها ٩١.٦% بالمحضر مقابل ٣١.٢%بالريف.

وحول طرق للتخلص من القمامة، أشار الإحصاء إلى أن ٦٦.١% من أسر الجمهورية تتخلص من القمامة بطرق آمنه (جامع القمامة، شركة النظافة) ،وضعها بصناديق القمامة، منها ٨١.٥% بالحضر مقابل ٥٢.٩ % بالريف. في حين يقوم نحو ٣٤% من الأسر بالتخلص من القمامة بطريقة غير شرعيه أمنه "الرمي فى الشارع وخلافه"، منها ١٨.٤% في الحضر و٤٧% بالريف .

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