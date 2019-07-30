تكليف المستشار محمد عبد الوهاب للقيام بأعمال رئيس هيئة الاستثمار

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتكليف المستشار محمد أحمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالقيام بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة، وذلك لحين تعيين رئيس تنفيذي جديد لها.





ويأتي محمد عبد الوهاب القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للاستثمار خلفا لمحسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بعد انتهاء مدته.





وشغل المستشار محمد عبد الوهاب، منصب نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة منذ أغسطس 2017، وقد سبق أن عمل مستشارًا قانونيًا لوزيرة الاستثمار والتعاون الدولي منذ عام 2015.





وشارك في تعديل عدد من التشريعات الحاكمة لمناخ الاستثمار في مصر، في مقدمتهم قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، وتعديلات قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، وتعديلات قانون الشركات، وقانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، فضلًا عن مراجعة العديد من الاتفاقيات الدولية، وتطوير منظومة تأسيس وتعديل الشركات بمركز خدمات المستثمرين.





كما أشرف على قطاع خدمات الاستثمار، والمناطق الاستثمارية، والأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار.



